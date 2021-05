Meilleur marqueur de la saison : Stephen Curry marque Bradley Beal à la culotte

Malgré la blessure, Bradley Beal venait d’inscrire 50 points face aux Pacers lorsque Stephen Curry est entré sur le terrain face au Thunder. Le double MVP avait-il la performance de son adversaire pour la course au meilleur marqueur en tête lorsqu’il a commencé sa rencontre contre Oklahoma City ?

« Bien sûr que j’étais au courant » a-t-il répondu après le match. « Je sais ce qu’il fait. Il joue à un très haut niveau mais quand quelqu’un atteint les 50 points, on en entend parler. »

Avec ce match à 50 points, Bradley Beal avait ainsi fait remonter sa moyenne à 31.41 points par match, tout proche des 31.58 de Stephen Curry. Mais avec 24 points, à 5/7 de loin, rien qu’en premier quart-temps, Stephen Curry a vite répondu, pour finir avec un total écœurant de 49 points en 29 minutes, à 14/26 au tir, dont 11/21 de loin.

De quoi booster sa moyenne à 31.87 points par match, avec encore quatre rencontres au compteur.

Pour le rattraper à ce niveau, Bradley Beal devrait tourner à 39 points de moyenne sur les quatre derniers matchs de Washington (Atlanta x2, Cleveland et Charlotte) mais étant donné la blessure de l’arrière, il est possible que ce dernier en ait fini de sa saison régulière et, dans ce cas-là, Stephen Curry risque davantage de perdre le trophée de meilleur marqueur de la campagne… en cas de baisse de régime, de son côté, sur les derniers matchs.

Un « play-in » à venir… face aux Lakers ?

Afin de rester au-dessus des 31.41 points par match de moyenne, il devra ainsi tourner à plus de 24 points par match sur les quatre dernières rencontres de Golden State (Utah, Phoenix, New Orleans, Memphis). Étant donné sa forme actuelle (37.5 points de moyenne depuis le 1er mars), c’est largement à sa portée…

« C’est un passage génial, évidemment, » reconnait-il au sujet de son coup de chaud actuel. « J’essaie de le poursuivre. Forcément, quand les deux premiers tirs tombent dedans, vous atteignez un autre niveau de confiance pour le reste de la rencontre, qui vous permet d’essayer de créer une avalanche. On a fait du bon travail pour partager le ballon, en prendre soin et ça nous a offert de belles opportunités sur chaque possession. »

Golden state et son meneur sont désormais bien calés à la 8e place de l’Ouest, avec quatre rencontres à domicile pour finir la campagne. Et si Stephen Curry a le titre de meilleur marqueur de la campagne en tête, il sait également qu’un « play-in » face aux Lakers semble se profiler. De quoi faire sérieusement grimacer LeBron James mais ravir la NBA, non ? Interrogé sur ce point, le leader des Warriors n’a pu qu’esquisser un sourire…