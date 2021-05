La blessure de Bradley Beal gâche la soirée parfaite des Wizards

La rencontre de la nuit face aux Pacers s’apparentait à un nouveau match-tournant pour les Wizards dans cette folle saison régulière. Bien conscient de l’enjeu, Bradley Beal a tout donné sur le terrain, au point de claquer 50 points à 19/31 au tir en 39 minutes, jusqu’à ce que son corps ne lui ordonne de rentrer aux stands.

Touché à la cuisse gauche, l’arrière All-Star a ainsi été contraint de laisser ses coéquipiers à vingt secondes de la fin du quatrième quart-temps et il n’a donc pas pu prendre part à la prolongation.

« C’était un peu tendu en deuxième mi-temps. Sur la première action de la deuxième mi-temps, je me suis tordu la cheville » raconte-t-il. « Je suis retourné sur le terrain, mon ischio-jambier a commencé à tirer. Je n’ai pas voulu y penser, j’ai continué à jouer. Je pense que sur le lay-up sur Doug McDermott qui nous a donné un point d’avance, ça s’est intensifié un peu et ensuite le « floater » que j’ai manqué à la fin, ça m’a définitivement fait plonger. »

L’autre MVP de la soirée

Tout comme la performance historique de son coéquipier Russell Westbrook, celle de Bradley Beal n’est pas anodine puisque c’est seulement la cinquième fois en carrière que le joueur des Wizards atteint la barre des 50 points. Reste maintenant à espérer que la blessure n’empêchera pas le « Real Deal » de prendre part aux quatre derniers matchs de saison régulière, et surtout au « play-in », Washington ayant fait un grand pas en ce sens cette nuit.

« Nous espérons avoir de bonnes nouvelles et qu’il sera prêt à repartir au combat », a ajouté Russell Westbrook. « Sa prestation ne peut pas passer inaperçue non plus. Il en a mis 50… Il nous a maintenus ensemble tout au long de la saison et il a été exceptionnel. Je suis reconnaissant de l’avoir comme coéquipier ».

Comme le voit avec James Harden en ce moment, une lésion aux ischios n’est pourtant jamais anodine, et suivant la gravité, l’absence pourrait se compter en semaines. Espérons donc qu’il ne s’agisse que d’une petite contracture, mais dans une semaine, ce sera déjà la fin de la saison régulière…