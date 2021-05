Entre Mike Malone et Nikola Jokic, c’est plus que du basket

Pat Riley – Magic Johnson, Chuck Daly – Isiah Thomas, Phil Jackson – Michael Jordan, Rudy Tomjanovich – Hakeem Olajuwon, Phil Jackson – Kobe Bryant, Gregg Popovich – Tim Duncan, Steve Kerr – Stephen Curry… Voici un petit florilège de tandem entraîneur – joueur qui ont marqué ses 40 dernières années. De nombreuses superstars ont atteint les sommets à la fois individuellement et collectivement grâce à la rencontre avec un coach.

Aujourd’hui, un tandem se distingue, et c’est celui que forment Mike Malone et Nikola Jokic, ensemble depuis six ans. Une relation qui va bien au-delà du technique et du terrain. « Ce gars m’a tout donné. Il m’a donné la liberté. Il me guide. Il m’a montré la voie » explique le Serbe à propos de son coach, qui pourrait même l’accompagner aux Jeux olympiques de Tokyo comme consultant de la sélection serbe. « On a construit une super relation, et pas uniquement en tant que joueur et coach. Nous sommes amis, et c’est plus que du basket. »

« Je m’intéresse à Nikola Jokic, l’homme, plutôt que le joueur »

Pour Mike Malone, la seule présence de son pivot, favori pour le titre de MVP, permet de faire de Denver un candidat aux Finals. Même si Jamal Murray et Will Barton sont blessés, des superstars comme Nikola Jokic peuvent transcender un groupe affaibli pour lui permettre de réaliser de grandes choses.

« Certains joueurs reculent face aux obstacles, et d’autres se révèlent. Je pense que Nikola adore ça. Je pense qu’il n’est jamais aussi bon que lorsqu’il est dos au mur et que personne ne lui accorde une chance. Quand Jamal s’est blessé, tout le monde a dit que c’était fini pour les Nuggets. Pas moi, pas Nikola, pas le reste du vestiaire. On a confiance incroyable dans ce qu’on fait et dans ce qu’on a construit. On est parti de zéro pour construire ça, et on y a mis beaucoup de fierté. »

Pour les fondations, Mike Malone s’est appuyé, dès son arrivée, sur Nikola Jokic. Pour lui faire de la place, les dirigeants ont transféré Jusuf Nurkic aux Blazers. Puis Malone a cherché à construire autour de lui. Il a essayé d’en faire un ailier-fort. Puis finalement, il s’est ravisé et il s’est décidé à en faire un « point-center ». Tout simplement parce que le Serbe était plus heureux à ce poste et surtout plus « valuable » pour les autres.

« Je lui ai dit que je me fichais des statistiques » expliquait le coach des Nuggets il y a trois ans. « Je m’intéresse à Nikola Jokic, l’homme, plutôt que le joueur. Je déteste le voir se rabaisser et se mettre la pression. »

Autre élément clé de la relation : la forme physique. Mike Malone a beaucoup insisté pour que son « Joker » perde du poids, et si son pivot joue comme un MVP et qu’il n’est jamais blessé, il y est aussi pour quelque chose. « « Les Magic Johnson, Larry Bird… Ces gars arrivent toujours avec quelque chose de nouveau dans leur jeu. Nikola, c’est pas nécessairement un nouveau shoot ou un nouveau move. Il continue juste de rester en bonne santé ».

« Combien de personnes ont l’opportunité de coacher un grand joueur, avec une super personnalité, sur et en dehors du terrain »

Comme n’importe quel coach avec son joueur vedette, la relation s’est aussi construite sur des accrochages, des discussions et des compromis, mais aussi et surtout sur la confiance. « J’ai confiance dans tout ce qu’il fait » insiste Nikola Jokic. « Et il a sans doute confiance dans tout ce que je fais ».

Grâce à cette confiance mutuelle entre le premier technicien et la star de l’équipe, les Nuggets sont devenus une place forte de la NBA. Finalistes de conférence en 2020, ils sont solidement accrochés au Top 4 de leur conférence, et Nikola Jokic aimerait que son entraîneur, et ami, obtienne enfin la récompense de Coach Of The Year.

Deuxième des votes en 2019, Mike Malone a beaucoup de concurrence cette année, mais il se console largement en rappelant qu’il a la chance d’entraîner l’un des meilleurs joueurs de sa génération.

“Je considère ça comme un privilège. Combien de personnes ont l’opportunité de coacher un grand joueur, avec une super personnalité, sur et en dehors du terrain, qui se rend tous les jours au centre d’entraînement de bonne humeur ? » demandait-il en janvier dernier. « Il n’y a pas beaucoup de superstars, et franchement, Nikola Jokic est une superstar. Il fait partie des cinq meilleurs joueurs du monde. Il ne veut pas être sous le feu des projecteurs, et j’ai la chance qu’il soit altruiste et qu’il conserve la même attitude. »