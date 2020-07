Nikola Jokic : « Peut-être que je vais surprendre tout le monde… »

Fin du suspense à Denver puisque Nikola Jokic est enfin arrivé dans la « bulle », et la bonne nouvelle, c’est que les tests sont négatifs après sa quarantaine. En clair, il va pouvoir retrouver ses coéquipiers et s’entraîner. Il ne lui reste plus qu’à passer l’habituel examen physique et tout sera OK.

« C’était génial de le voir » reconnaît son coach sur ESPN. « Je peux dire qu’il y a une sorte de soulagement de le voir enfin ici. Il se sent très bien, et je pense parler pour tout le monde ici, de l’effectif et du staff, l’avoir avec nous est très réjouissant. »

Pour la première fois depuis le mois de mars, Jokic s’est exprimé devant les médias. Entre sa silhouette et son test positif, il avait beaucoup à raconter.

« Le résultat du test était plus ou moins étrange car je me sentais vraiment bien. Tout allait normalement » raconte-t-il. « Et quand ils me l’ont annoncé, j’étais un peu surpris car je suivais ma routine habituelle. J’ai ensuite appelé tout le monde, et ils m’ont dit que tout allait bien, et que ma santé était le plus important. »

Interrogé sur sa perte de poids, il a préféré ironiser. « Qu’est-ce que je vais être capable de faire ? Franchement, je n’en sais rien. Je suis simplement heureux d’être là, à Orlando, avec mon équipe. Peut-être que je vais surprendre tout le monde. Peut-être que je ne vais pas être bon. On verra… »

