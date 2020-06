L’incroyable transformation physique de Nikola Jokic

Il est apparu à Belgrade pour un match exhibition en l’honneur de son ancien coach au Mega Bemax, Dejan Milojevic, et il est apparu complètement métamorphosé…

Son GM, Tim Connelly, avait déjà fait enfler la rumeur selon laquelle Nikola Jokic avait perdu du poids durant son confinement en Serbie, et le pivot des Nuggets est effectivement plus élancé que jamais. Regardez un peu la comparaison par rapport à sa photo de début de saison.

Pesé à 129kg en début de saison, Jokic était arrivé hors de forme et il avait réussi à s’alléger au fur et à mesure de la saison, comme à son habitude (une mauvaise). De là à perdre 20kg – selon le journaliste serbe qui l’a vu en chair et en os – en 12 semaines, alors même qu’il n’y a plus de saison en cours, c’est assez surprenant. Mais pas tellement non plus pour Jokic qui maîtrise mieux que quiconque l’art du contre-pied…

« Il m’a envoyé une photo, torse nu et il avait des abdos ! », rigolait Connelly sur ESPN. « Je ne l’avais jamais vu avec des abdos avant. »

En tout état de cause, ce nouveau physique plus fin pose question sachant que Jokic lui-même avait avoué qu’il aimait jouer en étant un peu plus lourd, pour ne pas se faire bouger dans la peinture. D’un autre côté, Jokic devrait être plus léger sur ses appuis, avec des avantages évidents aussi bien offensivement que défensivement.

A 25 ans, Jokic a probablement compris qu’il valait mieux soulager ses articulations plus tôt que plus tard. Et puis, Jokic n’est plus le tendre rookie qu’il fut jadis, le pivot All-Star peut désormais tenir ses duels défensifs, même sans ses kilos en plus.