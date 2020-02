Allégé d’une dizaine de kilos, Nikola Jokic monte sereinement en puissance

En action pendant seulement 12 minutes lors du dernier All-Star Game, son deuxième en carrière, pour cinq points et deux rebonds, Nikola Jokic a passé un weekend plutôt tranquille à Chicago. Son équipe des Nuggets est actuellement installée sur la deuxième marche du podium dans la conférence Ouest, avec 38 victoires et 17 défaites, et le pivot serbe s’est montré particulièrement serein à la pause de février.

« Je pense qu’on est dans une bonne situation. On joue bien, on a un bon bilan et on a réussi à passer cette période délicate [avant le All-Star Break] en jouant très bien. Sur nos dix derniers matchs, on en a gagné 7 ou 8 [7, ndlr]. On est sur une bonne dynamique » confirme-t-il ainsi.

Surtout, depuis son début de saison cahoteux avec notamment 22% de réussite à 3-points en octobre et novembre, Nikola Jokic a réglé la mire. Très pataud en début de campagne, le grand Serbe passe petit à petit les vitesses.

« Ce sont des choses qui arrivent [sourire]. Peut-être que j’avais besoin de plus de temps pour m’échauffer et trouver mon rythme. Je ne sais pas… Je ne shootais pas bien en début de saison. Mon tir était un peu déréglé, un peu court. J’étais un peu en surpoids, et maintenant, j’ai perdu des kilos et je me sens mieux sur le terrain. »

Il a perdu 10 kilos depuis le début de la saison

Mieux, le pivot serbe a carrément fondu ! Hors de forme et décevant lors de la Coupe du Monde avec la Serbie, Nikola Jokic a peu à peu retrouvé sa routine du côté de Denver.

« J’ai perdu une dizaine de kilos ! », reconnait-il. « C’est simplement le travail qu’on fait avec Felipe [Eichenberger], le préparateur physique qui est avec nous depuis cinq ans. Il m’a beaucoup aidé ces cinq dernières années. Il a mis en place un régime spécial et un programme d’entraînements qu’on fait ensemble. »

À 21 points, 10 rebonds et 7 passes, Nikola Jokic reste en tout cas essentiel à Denver. Il y ajoute même cette année le « gène clutch ». Comme face à Utah récemment, ou Miami (à Miami) et Dallas plus tôt dans la saison…

« J’aime ça », sourit-il avant de reprendre. « Je ne pense pas au moment du match. Il s’agit simplement de prendre le meilleur tir possible. Évidemment, on prend chaque tir pour le réussir mais il faut surtout ne pas penser au match. Il faut oublier le moment du match et se dire simplement que c’est un tir comme un autre. »