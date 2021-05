Le MVP de la nuit | LeVert à moitié plein

Les Pacers sont au bord de l’implosion, et alors que l’équipe n’a pas encore validé son billet pour le « play-in », elle recevait cette nuit les Hawks de son ancien coach, Nate McMillan. Tout un symbole alors que ce dernier a complètement relancé Atlanta, tandis que Indiana vit au rythme des rumeurs et des embrouilles.

C’est dire si ce succès face à Atlanta fait du bien au moral, notamment à Caris LeVert, la principale recrue.

« Je voulais rebondir. Cette ligue est comme ça, et je voulais être mon meilleur niveau » a-t-il expliqué. Avec 31 points et 12 passes, l’ancien arrière/ailier des Nets signe son premier double-double sous ses nouvelles couleurs, et on retiendra surtout sa fin de match.

Un pied et quatre orteils au « play-in »

Aux côtés d’un grand Domantas Sabonis (12/14 aux tirs !), Caris LeVert assume son rôle de « go-to-guy », et il signe neuf points dans les deux dernières minutes pour repousser les Hawks. Le tout dans un style si particulier à la fois facile, spectaculaire et agressif. « J’adore ces moments dans le « crunch time ». Cela fait partie de moi » poursuit-il.

Les Hawks ont eu l’occasion de passer devant et de réaliser le hold-up mais Caris LeVert n’a pas tremblé. « On a marqué quelques shoots importants quand il le fallait, et Caris en a marqué deux quand on en avait besoin » souligne Nate Bjorkgren. Même constat chez TJ McConnell, qui met aussi en avant la défense.

« Caris nous a inscrit des paniers importants et on a réussi des stops importants » commente le meneur remplaçant des Pacers. « On était vraiment concentrés des deux côtés du terrain sur la fin ».

Sous la menace des Wizards pour leur 9e place, les Pacers (31v-35d) peuvent encore regarder plus haut puisqu’ils n’ont plus qu’une victoire de moins que les Hornets, 8e. Pour la 6e place, qui appartient à Boston (35v-31d), c’est par contre quasiment mission impossible.