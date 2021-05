Encore une Kamikaze II prête à buzzer

Reebok continue de ressortir de ses cartons les modèles les plus glorieux dont la Kamikaze II, au même titre que la Answer IV, fait partie. Après la très colorée Kamikaze II en collaboration avec Nerf, la firme d’origine anglaise est partie sur une autre déclinaison, d’inspiration Maya. Non pas de la civilisation, mais bien du dessin animé, Maya l’abeille, la paire étant scindée en noir, jaune et gris.

Le jaune ressort sur la languette et l’empeigne, contrastée par des bandes noires en cuir allant du talon jusqu’à l’avant de la semelle, tandis que le gris est dominant au niveau de la tige, en daim. A noter que la Kamikaze II Low « Alert Yellow » utilise une semelle intermédiaire légère en EVA et un amorti Hexalite inspiré des nids d’abeille au niveau du talon pour prévenir les impacts.

S’il faudra d’abord l’enfiler pour voir si votre pied prend une taille de guêpe, nul doute que ce modèle un poil plus sobre que la collaboration précédente, saura trouver preneur. La date de sortie n’est pas encore connue mais son prix devrait osciller autour des 130 dollars.

