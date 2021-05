Une rafale de couleurs pour la Reebok Kamikaze II « Nerf »

Pupilles sensibles s’abstenir ! En revanche, si vous rêviez de pouvoir régler les contrastes de votre écran en disposant d’une riche palette de couleurs, cette paire de Reebok Kamikaze II « Nerf » est faite pour vous !

Pour sa collaboration avec « Nerf » Reebok a sorti un arsenal coloré s’inspirant du coloris utilisé pour la « Candyland » afin de pimenter sa « Kamikaze II ». Sur ce modèle disponible à partir du 21 mai, chaque chaussure assortie chacune de deux « Nerf » en jaune et en bleu, possède son propre code couleur, mêlant jaune, vert, orange, bleu, gris, violet, rose et noir, rien que ça !

L’effet d’une éclaboussure est dessinée sur le talon, en bleu et vert pour la chaussure gauche et violet et rose pour la chaussure droite. Si sa date de sortie est connue, son prix n’a pas filtré, mais devrait tourner autour des 140 euros.

(Via SneakerNews)

—

Procurez-vous maintenant sur Basket4Ballers.com les Jordan Zion 1 « GENZ » légères, stables, résistantes et qui offrent un maximum d’adhérence sur le terrain.