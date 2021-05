Après avoir sorti un premier coloris rouge et blanc de la « Answer 4 » de retour sur le marché plus de 20 ans après sa première sortie et actuellement « sold out » sur le site officiel américain de Reebok, un nouveau coloris s’apprête à être commercialisé par la firme d’origine anglaise.

Un modèle noir et blanc plus sobre que le premier mais plus éclatant que la version la plus connue, en noir et gris. Son prix devrait tourner autour des 130 dollars sur le marché américain.

La paire serait déjà disponible dans certains pays, sa sortie serait donc imminente !

(Via KicksOnFire)

—

