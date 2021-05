Gregg Popovich veut garder Lonnie Walker IV comme sixième homme

Titulaire pour entamer sa troisième saison dans la ligue, Lonnie Walker IV a changé de statut depuis quelques semaines. Blessé au poignet droit, l’arrière a manqué quelques matches fin mars et début avril, et à son retour, Gregg Popovich a décidé de le faire débuter sur le banc.

Une volonté claire et assumée du coach texan, qui n’a pas changé d’avis malgré la blessure de Derrick White ou les différentes absences dans le groupe. Même quand, contre Philadelphie, DeMar DeRozan et Dejounte Murray ne sont pas disponibles, Lonnie Walker IV regarde l’entre-deux du banc…

« Il sort du banc un peu comme Manu le faisait », explique le technicien, qui recherche toujours son nouveau Ginobili. « Il nous offre un petit plus d’énergie. Il est très athlétique, agressif et n’a peur de rien. »

Sauf que la principale différence entre les deux hommes, outre le palmarès, c’est la régularité. Avec l’Argentin, le coach des Spurs savait ce qu’il allait obtenir match après match. Lonnie Walker IV, lui, peine à être constant.

La preuve en chiffres. Contre Indiana ou Washington par exemple, il termine sans aucun point inscrit. Puis, il enchaîne trois bons matches de suite face à Miami, Boston et Philadelphie avec 21.7 points de moyenne à 52% de réussite à 3-pts. Après ce coup de chaud ? Une sortie à deux points à 1/5 au shoot contre Utah…

« Globalement, j’essaie encore de trouver mon créneau », concède-t-il. « Je ne suis pas vraiment la première, deuxième, troisième ou quatrième option. Donc quand je suis sur le parquet, j’essaie simplement d’être agressif offensivement et défensivement. Je fais mon possible pour aider l’équipe et j’essaie de trouver mon rythme. Je sais ce dont je suis capable et ce dont je ne suis pas capable. Mais je suis sûr de pouvoir faire beaucoup. »