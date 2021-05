Stephen Curry, de la maladresse à l’explosion

La situation n’était pas totalement inquiétante à l’issue du premier acte à Houston. Mais les Warriors étaient tout de même menés de six points et Stephen Curry n’était pas entré dans son match, pointant à seulement 7 petits points avec un très vilain 2/12 au shoot.

La soirée avait donc tout du match piège qui, sans réaction, pouvait se transformer en défaite alors que Golden State doit absolument enchaîner les victoires afin de garder sa place pour le « play-in ».

« En première mi-temps, on n’a pas réussi grand-chose et comme on s’appuie sur Curry, dès qu’il ne met pas dedans, on est un peu coincé », confesse Steve Kerr pour ESPN. « On avait un nuage au-dessus de nos têtes », explique le meneur de jeu. « On n’a pas été mauvais en première période, mais on n’a pas mis dedans. On avait besoin de joie, d’énergie, de bonnes vibrations et de sourires. Parfois, il faut un peu forcer les choses. »

Les Californiens avaient donc besoin d’un coup d’accélérateur et seul le double MVP est capable aux Warriors d’un tel coup de chaud, de pouvoir ainsi « forcer les choses » et les défenses. Au retour des vestiaires, Stephen Curry a collé 23 points à 7/11 au shoot, 5/7 à 3-pts, et Golden State a passé un 24-0 à Houston !

En un quart-temps, les Warriors ont renversé le match et pris les commandes.

« Une des choses les plus remarquables chez Stephen Curry, c’est qu’il peut se retrouver au milieu de ce qui ressemble à son pire match de la saison et d’un coup, il explose », constate son coach pour le Mercury News. « La plupart des gens ne seraient pas capable de sortir d’un tel trou comme Curry le fait. »

Au final, après avoir découpé Houston, le meneur, qui a retrouvé le sourire et laisser parler ses émotions pendant ce troisième quart-temps si impressionnant, termine sa rencontre avec 30 points à 9/23 au shoot et 7/17 à 3-pts.

L’essentiel étant fait, il n’a même pas eu besoin de jouer le dernier quart-temps. Et sa prestation lui permet même, comme Bradley Beal n’a inscrit « que » 29 points face aux Mavericks dans le même temps, de conserver la première place du classement des meilleurs marqueurs de la ligue avec 31.3 points de moyenne, contre 31.1 pour le Wizard.