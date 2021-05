Cole Anthony, une grande gueule qui assume

Il avait déjà fait le coup face aux Wolves en début de saison, et voilà que Cole Anthony a remis le couvert cette nuit. Le rookie du Magic a terrassé les Grizzlies à la dernière seconde sur un 3-points compliqué.

Droitier, il est parti vers la gauche, et il a planté ce 3-points de la victoire sur le nez de Kyle Anderson. Un shoot qu’il réclamait, et zéro langue de bois chez lui.

« On avait dessiné quelques systèmes au temps-mort, mais je vais être franc, dans ma tête, je voulais une isolation. Je ne vais pas vous mentir… Je savais que si je me retrouvais seul face à quelqu’un, ils ne s’en sortiraient pas » lance le rookie du Magic avec un débit incroyable. « J’ai vu que c’était Kyle Anderson sur moi, et je me suis dit : ‘Yeah, c’est le moment où va se jouer le match’. Je vais essayer de tout casser. »

Auteur de 26 points, dont 15 dans le dernier quart-temps, Cole Anthony est donc allé au bout de ses idées, et il a pris ses responsabilités face à un Kyle Anderson qui s’est fait punir de ne pas le coller.

Peut-être par peur de faire faute et de donner trois lancers… Mais le résultat est là, le fils de Greg Anthony a gagné son pari avec ce « game winner » à la dernière seconde. Quelques jours après avoir été déjà décisif face aux Cavs.

« C’est le « crunch time », et j’en avais déjà parlé il y a quelques matches… Je veux la balle, et je veux réussir pour mon équipe » poursuit Cole Anthony. « Que ce soit en faisant la passe pour quelqu’un qui met le panier ou que ce soit pour moi pour mettre un tir important, je veux juste faire gagner mon équipe. »