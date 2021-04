Cole Anthony aime déjà les moments chauds

Avant-dernier de la conférence Est à égalité avec les Pistons en termes de bilan (19 victoires pour 43 défaites), Orlando donne du temps de jeu à ses jeunes joueurs afin que ces derniers acquièrent de l’expérience.

Face à Cleveland, c’est Cole Anthony qui a fait bonne impression, surtout dans le quatrième quart-temps, où le fils de Greg Anthony a marqué 12 de ses 18 points pour sceller la victoire des siens, sur le score de 109-104 et ainsi mettre un terme à une série de six défaites de suite.

Déjà auteur d’un « buzzer beater » face aux Wolves au mois de janvier, le rookie a démontré une fois de plus ses aptitudes dans les moments chauds, qu’il affectionne.

« Il veut jouer ces moments là » affirme l’entraineur par intérim Ty Corbin dans les colonnes de Yahoo! Sports. « Il veut prendre les gros tirs et il en a les capacités. Il n’a pas peur des moments chauds et c’est une bonne qualité à avoir dans cette ligue. Il s’améliore sur la prise de décision que ce soit au shoot ou à la passe. Il a fait du bon boulot en inscrivant plusieurs paniers de suite quand on en avait vraiment besoin. »

Effectivement, c’est lui qui a donné le dernier coup d’accélérateur avec 4 points consécutifs à 45 secondes de la fin lorsque les deux équipes étaient à égalité.

Une place de leader à prendre

À 20 ans, Cole Anthony découvre le fonctionnement de la Grande Ligue. Auteur de 11.8 points, 4.5 rebonds et 4.4 passes de moyenne depuis le début de la saison, le rookie a été freiné dans sa progression à cause d’une blessure qui l’a tenu éloigné des terrains pendant quasiment deux mois, alors qu’il était devenu titulaire.

Revenu à la compétition le 7 avril, le 15e choix de la dernière Draft retrouve peu à peu ses sensations. De nouveau aligné dans le cinq de départ depuis le 16 avril, il compile environ 16 points (44% de réussite générale dont 38% de loin), 4 rebonds et 5 passes décisives en 30 minutes sur ses 7 derniers matchs.

Davantage responsabilisé dans cette jeune équipe, l’ancien de North Carolina a déjà l’impression d’être un vétéran à Orlando. « C’est complétement différent par rapport à mon début de saison. Je me sens comme un vétéran. Après la blessure, j’avais l’impression de commencer une deuxième saison. Avec cette équipe, je pourrais être considéré comme un vétéran. Nous sommes jeunes donc quelqu’un doit nous guider » conclut-il ainsi.

Gary Harris confirme d’ailleurs qu’il a ce qu’il faut pour réclamer ce statut. « Cole est un joueur qui veut jouer les moments chauds. Il veut le ballon dans les mains. Il va être un très bon joueur en NBA pendant un long moment. »