Scott Brooks regrette le manque d’expérience de Rui Hachimura sur le tir décisif de Dorian Finney-Smith

Les Wizards pourront regretter cette possession à 15 secondes de la fin, alors qu’ils menaient de deux points. Durant cette action, Luka Doncic demande un écran à Tim Hardaway Jr, commence à s’infiltrer à l’intérieur de la ligne à 3-points, voit Rui Hachimura qui vient en aide sur lui et adresse par conséquent un ballon parfait à Dorian Finney-Smith, qui sanctionne malgré la tentative de contre du Japonais, en retard.

Avec ce 6e tir à 3-points de l’ailier des Mavs et une ultime possession non convertie, Washington doit s’incliner pour la 35e fois de la saison malgré un effort considérable pour effacer un retard de 18 points en back-to-back et un Russell Westbrook au sommet de son art à 42 points (17/30 au tir dont 3/6 de loin), 10 rebonds et 9 passes.

Un manque d’expérience selon Scott Brooks

Déçu par la tournure des événements, Scott Brooks ne pouvait que ressentir une certaine frustration au micro de NBC Sports. « Nous avons commis une erreur. On en a parlé entre nous après le match et on doit apprendre de nos erreurs. Rui en a fait une. Nous avons switché sur la pose d’écran, Russell avait orienté Doncic vers l’intérieur et on menait de deux points donc tu ne donnes pas de tir extérieur. Mais c’est une des choses que nous devons apprendre. […] Personne ne doit avoir honte. On s’est battu, on ne veut pas perdre de matchs mais vous ne voulez surtout pas quitter le parquet quand vous savez que vous n’avez pas tout donné. Et je sais au fond de moi que nous avons tout donné. Il nous a manqué juste un point. »

Pointé du doigt après son erreur défensive, Rui Hachimura doit désormais apprendre de cette expérience, comme le signalait Scott Brooks lors de la conférence d’après match. « Nous devons, à ce moment-là, avoir le score en tête et faire un meilleur travail. Mais comme je l’ai dit, il ne l’a pas fait exprès, il n’a pas été confronté à beaucoup de situations de ce genre et on ne s’est pas du tout entrainé sur ce type d’action ces trois derniers mois. Rui est un joueur fantastique mais on ne peut pas donner un 3-points ouvert, ni même contesté. »