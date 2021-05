Domantas Sabonis, un retour en trois dimensions

Après six matchs manqués à cause d’un dos douloureux, Domantas Sabonis est revenu au jeu hier soir face au Thunder, l’équipe qui l’a drafté en 2016. Et l’intérieur balte n’a pas mis longtemps à retrouver ses marques puisqu’il a tout simplement signé un triple-double en première mi-temps !

Avec 22 points, 11 rebonds et 11 passes à la pause, Domantas Sabonis est le premier joueur à réussir un triple-double à 20 points en une mi-temps sur les vingt-cinq dernières saisons. Il rejoint Nikola Jokic et Russell Westbrook comme les seuls joueurs à n’avoir eu besoin que d’une mi-temps pour réaliser un triple-double depuis 1997/98.

« Je ne savais pas mais pendant un de nos temps-morts, Myles [Turner] est venu me dire qu’il ne m’en manquait plus que deux [passes]. Il m’a appris que j’étais proche [du triple-double] et on a continué à jouer. Les gars se sont bien démarqués et j’ai réussi à les trouver. »

« Honnêtement, je me suis surpris à la fin du premier quart »

Dans la victoire historique des Pacers à OKC, la plus lourde de l’histoire du Thunder et même d’une équipe à domicile, Domantas Sabonis n’a pas eu à forcer son talent avec un 10/13 aux tirs et un nouveau record en carrière à la passe, avec 26 points, 19 rebonds et 14 passes décisives au final.

« C’était vraiment bien de pouvoir jouer à nouveau et d’être sur le terrain avec mes coéquipiers. Regarder les matchs sur le côté, ça n’est jamais amusant pour un athlète. J’essaie toujours de revenir le plus proche possible de 100%. Honnêtement, je me suis surpris à la fin du premier quart, je n’étais pas si fatigué que ça ! Je pensais que j’allais être bien plus à court de souffle. Le staff et les préparateurs ont fait du bon boulot pour maintenir ma condition physique pendant que j’étais absent. »

Ancien de Malaga en Europe, dans sa cinquième saison NBA, Domantas Sabonis a déjà pas mal de matchs à son compteur personnel. Il n’avait jamais vécu un match aussi déséquilibré et aussi facile !

« Non, surtout au niveau pro. Pas du tout. Mais bon, on a pris du plaisir. On ne regardait pas le score pendant une grande partie du match. On a continué à développer nos systèmes et jouer agressif et ça s’est bien passé. »