Stats & Highlights | Milwaukee enfonce Chicago, Memphis au forceps

Comme Jayson Tatum (60 points) a renversé les Spurs, la victoire des Grizzlies, sans la manière, contre Orlando est très importante. Memphis garde ainsi la huitième place de l’Ouest devant les Texans.

De leur côté, les Bucks continuent encore et encore de battre les Bulls (12e victoire de rang). Avec un deuxième revers de suite, Chicago cède encore du terrain pour le « play-in », avec désormais trois victoires de retard sur Washington, dixième.

Memphis – Orlando : 92-75

Inutile de regarder ce match pour voir du spectacle offensivement. Les deux équipes ont été très maladroites et le Magic a même rajouté une tonne de ballons perdus (20). Néanmoins jusqu’au milieu du troisième quart-temps, Orlando était devant.

Mais les Grizzlies ont réussi, après la pause et pendant quelques minutes, à trouver de l’air et de l’efficacité en attaque, profitant aussi des possessions gâchées par les Floridiens. Ja Morant et compagnie accélèrent, passent un 25-4 et remportent ce quart-temps 36-15. Les troupes de Taylor Jenkins ont pris le contrôle et ne vont plus le lâcher. Victoire capitale pour Memphis.

Grizzlies / 92 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval K. Anderson 28 6/14 1/4 0/0 0 6 6 2 2 1 2 3 13 15 D. Brooks 34 7/18 3/9 3/4 1 1 2 2 1 1 4 0 20 9 J. Valanciunas 27 5/8 1/1 3/4 4 11 15 2 4 1 0 1 14 29 J. Morant 33 3/12 1/4 1/2 1 4 5 6 1 3 1 0 8 11 D. Bane 20 3/10 1/7 0/0 2 3 5 1 3 0 1 0 7 5 J. Winslow 11 1/7 0/2 2/2 0 2 2 0 1 0 0 0 4 0 B. Clarke 18 4/6 0/1 1/1 2 1 3 2 1 2 0 0 9 14 J. Porter 2 0/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 K. Tillie 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X. Tillman 20 3/6 2/3 0/0 2 6 8 2 1 2 0 1 8 18 T. Jones 16 1/7 1/2 2/2 1 2 3 5 0 0 0 0 5 7 J. Konchar 8 0/2 0/1 0/0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2 S. McDermott 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D. Melton 21 1/8 1/5 1/1 0 5 5 1 1 0 0 3 4 6 Total 34/99 11/39 13/16 15 42 57 25 15 10 8 8 92 Magic / 75 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval J. Ennis III 16 1/3 0/2 1/2 0 0 0 1 2 0 0 0 3 1 M. Wagner 28 0/7 0/3 5/6 1 6 7 1 3 0 0 2 5 7 W. Carter Jr. 22 3/11 0/2 2/3 4 4 8 2 1 0 2 0 8 7 C. Anthony 29 7/14 1/3 0/0 1 5 6 2 4 0 3 0 15 13 G. Harris 31 3/11 1/3 1/1 0 3 3 4 4 3 5 0 8 5 D. Hall 17 1/3 0/0 0/1 2 9 11 1 1 0 0 0 2 11 M. Bamba 23 6/9 2/3 1/2 2 9 11 1 2 0 3 4 15 24 C. Randle 19 1/8 1/5 0/0 0 3 3 2 0 0 1 0 3 0 R.J. Hampton 23 3/8 1/4 4/4 1 3 4 1 2 0 5 0 11 6 D. Bacon 32 2/12 0/1 1/1 1 2 3 1 0 1 1 0 5 -1 Total 27/86 6/26 15/20 12 44 56 16 19 4 20 6 75

Chicago – Milwaukee : 98-108

Les Bulls, certes privés de Zach LaVine, avaient tout de même un coup à faire face à une équipe de Milwaukee sans Giannis Antetokounmpo, dans la course au « play-in ». Les Bucks ont pourtant dominé la rencontre.

Chicago n’a bousculé son adversaire qu’une fois, en fin de deuxième quart-temps, avec un 15-0 porté par Daniel Theis et Coby White notamment. Khris Middleton répond avant la pause pour garder l’avantage, puis il inscrit 10 points en dernier quart-temps pour enfoncer définitivement les joueurs de Billy Donovan. Deuxième défaite d’affilée pour des Bulls toujours à la peine.