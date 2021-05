Les Wizards font exploser les Cavaliers

Comme toujours, c’est Bradley Beal qui allume les premières mèches côté Wizards. Trouvé sur chaque possession, il fait ce qu’il sait faire de mieux : marquer des paniers. Mais attention, il y a du répondant dans le camp adverse. Collin Sexton et Darius Garland sont les belles satisfactions de la saison des Cavs et les deux jeunes prennent leurs responsabilités. Garland fait jouer ses coéquipiers et pose des problèmes à Westbrook par sa vitesse, tandis que Sexton attaque les intervalles et vient scorer dans la raquette avec une vraie aisance (20-18).

Sexton/Garland montre de belles choses

Les Wizards sont prévenus, s’ils ne défendent pas plus, ils risquent de passer une soirée compliquée. Scott Brooks ouvre son banc et trouve des solutions avec la paire Ish Smith/Daniel Gafford. L’intérieur de DC est toujours efficace sur des courtes séquences et Westbrook arrive souvent à le trouver. Washington termine bien le quart-temps à l’image d’un Westbrook auteur des cinq derniers points de son équipe (35-30).

Les Wizards ont pris les commandes de cette partie, mais la paire Sexton/Garland est de retour aux affaires. Les deux Cavaliers s’occupent de tout en attaque et ils n’ont pas besoin de compter sur un gros collectif pour marquer des paniers. Cleveland inflige un 13-6 à son adversaire (43-41). Mais sans s’affoler, Washington reprend le rythme de la rencontre. Souvent dans l’ombre des deux All-Stars, Rui Hachimura est capable de briller en attaque quand le jeu est fait pour lui. Plus rapide que Kevin Love, il permet à DC de reprendre les commandes (54-48). En souffrance par moment, Washington mène à la pause (58-52).

Nouveau triple double pour Westbrook

La reprise est marquée par la blessure de Garland. L’arrière de Cleveland se tord la cheville en retombant sur le pied de Davis Bertans, et il rentre au vestiaire. Coup dur pour les Cavs et les Wizards en profitent. Beal et Westbrook comme lors du 1er acte prennent les choses en mains et malgré la résistance de Sexton ou les gros tirs de Cedi Osman, Washington accélère. Garland en moins, plus personne n’est en mesure d’assurer à la mène côté Cavs.

A l’inverse, associés sur les postes extérieurs, Smith et Westbrook organisent parfaitement le jeu et c’est tout le collectif qui en profite. Fin de quart-temps cauchemardesque pour les Cavs qui encaissent un terrible 33-4 (91-68). Comme souvent, Westbrook a fait la différence par son activité et sa capacité à tout faire sur un terrain.

Le match est plié, et le dernier acte permet à Scott Brooks de reposer Bradley Beal et Westbrook. Sans Garland, Cleveland a explosé en vol. Une belle victoire (122-93) pour des Wizards qui s’accrochent à leur 10e place, et font le break avec les Bulls, 11e.