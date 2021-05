Vainqueur du Jazz, Phoenix prend les commandes de la NBA

Un Mikal Bridges (18 points) en feu permet à Phoenix de tout de suite prendre les devants (12-4). La paire Bojan Bogdanovic – Joe Ingles garde le Jazz au contact mais les Suns enfoncent le clou.

Derrière un Devin Booker agressif, Phoenix fait le break. L’arrière finit le premier quart temps avec 14 points alors que les Suns profitent de cinq balles perdues d’Utah pour mettre à mal leur défense et finir le premier quart-temps avec 16 points d’avance (39-23).

Phoenix enfonce le clou en début de deuxième période grâce à Cameron Payne. Le meneur marque cinq points de suite alors que le Jazz continue de gaspiller des ballons et l’écart passe à +25 (50-25) ! Il faut trois tirs primés de Georges Niang et d’Ersan Ilyasova pour stopper l’hémorragie mais Mikal Bridges et Chris Paul ne relâchent pas la pression (62-43). Seule l’adresse extérieure du Jazz leur permet de ne pas prendre l’eau avant la pause mais Phoenix contrôle ce duel entre les deux meilleures équipes de la conférence Ouest, et même de la NBA (68-52).

Devin Booker sort le grand jeu

Grâce à Bojan Bogdanovic, le Jazz revient à -13 mais Phoenix maintient sa domination sur la rencontre. Le duo Booker – Paul s’amuse face à la défense du Jazz, privée de Mike Conley et Donovan Booker.

À l’image de son premier quart temps, Devin Booker est inarrêtable. Il marque 15 points dans le quart-temps pour mettre Utah à -26 (91-65) ! Jordan Clarkson tente tant bien que mal de ramener le Jazz mais les hommes de Monty Williams gardent 24 points d’avance avant la dernière ligne droite (96-72).

Sans Donovan Mitchell, ni Mike Conley, le Jazz et Quin Snyder sortent le drapeau blanc, et nous voici avec une égalité parfaite en tête de la conférence Ouest, même si le « tie-breaker » est pour Phoenix puisque les Suns ont battu trois fois le Jazz cette saison.

Avec neuf matchs à jouer avant la fin de la saison régulière, les deux équipes vont se tirer la bourre pour s’emparer du meilleur bilan de la conférence, voire de la NBA, synonyme d’avantage du terrain jusqu’en finale NBA.