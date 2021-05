Les Sixers collent encore une raclée aux Hawks

Troisième victoire consécutive pour les Sixers, qui continuent de monter en puissance à l’approche des playoffs et troisième revers de suite pour Atlanta qui a encore pris une leçon, pour la deuxième fois de suite sur le parquet du Wells Fargo Center, avec notamment un deuxième quart-temps qui a fait tâche, à 42 points encaissés.

Les Hawks surprennent pourtant les Sixers d’entrée par leur agressivité et ils passent un 13-2 en moins de cinq minutes grâce à l’efficacité du duo Young-Capela et l’adresse extérieure de Tony Snell. L’écart grimpe jusqu’à +13 en faveur d’Atlanta sur un alley-oop entre Trae Young et Onyeka Okongwu (8-21), avant que Philly ne se réveille soudainement.

Un rouleau compresseur jusqu’à la pause

Ben Simmons sonne la révolte avec trois paniers de suite dont un dunk, imité peu après par Matisse Thybulle, toujours aussi précieux en défense, et les Sixers alignent alors un 19-5, conclu en début de deuxième quart-temps par Dwight Howard près du cercle, afin de prendre les commandes (27-26).

George Hill apporte sa contribution et Dwight Howard son intensité avec deux dunks qui portent la marque à 38-31 avant de passer le relais à Joel Embiid. Aux côtés du Camerounais, Seth Curry marque quant à lui son retour par un missile derrière l’arc (45-34).

Joel Embiid ajoute quatre points dans la foulée face à John Collins avant de profiter du show Ben Simmons, auteur d’un dunk et d’une passe décisive en transition pour son pivot qui place un lay-up main gauche, « and-one » (59-42). Philly se retrouve alors dans une position bien plus confortable lorsque Tobias Harris y va de son dunk pour conclure la première mi-temps sur le score de 65 à 46.

Un final sans pression pour une nouvelle correction

Joel Embiid, Tobias Harris puis Ben Simmons assurent le nécessaire pour repousser les offensives de Trae Young et Clint Capela au retour des vestiaires. À +17 après trois quart-temps (94-77) après avoir compté jusqu’à 27 points d’avance, les Sixers mettent un dernier coup de collier avec Furkan Korkmaz à 3-points et Dwight Howard sur un lay-up et un alley-oop envoyé par son coéquipier turc (103-84).

Matisse Thybulle s’offre une quatrième interception avec un poster dunk en bonus, puis un dernier alley-oop avant de voir Furkan Korkmaz planter deux 3-points pour sceller le sort du match (123-99). Vainqueurs finalement 126-104, les troupes de Doc Rivers maintiennent ainsi la pression sur Brooklyn en tête de la conférence Est.