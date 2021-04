La frustration augmente chez Stephen Curry

La nuit dernière, Stephen Curry en a terminé avec son mois d’avril record avec 37.3 points de moyenne et 96 paniers à 3-points inscrits ! Mais voilà, collectivement, ses Warriors sont dans le négatif (31 victoires – 32 défaites) et ils sont désormais à 4.5 matchs de la 6e place.

Ils restent même sous la menace des Pelicans dans la course au « play-in ». Le plus inquiétant, c’est qu’ils viennent d’en prendre 30 à domicile contre Dallas, puis de s’incliner face à Minnesota déjà en vacances.

« Ça me rend dingue » réagit Juan Toscano-Anderson. « Je sais que Dray est énervé. Je sais que Stephen est énervé. Tout le monde est énervé. On veut tous gagner… On était si proche de la 6e place, et ça pouvait nous placer dans une meilleure position pour aller en playoffs. Désormais, ça donne le sentiment qu’il va falloir s’arracher. Chaque match était important, mais ça l’est encore davantage, comme si c’était une question de vie ou de mort. »

« Ne pas traîner cette mauvaise énergie match après match »

La manière est aussi frustrante. Car les Warriors lâchent prise dans le combat, que ce soit en défense ou au rebond.

« C’est frustrant » confirme Stephen Curry après la défaite à Minneapolis. « Au final, on veut gagner des matches, et on doit trouver un moyen, que ce soit via l’entraînement, la vidéo, et appliquer ça en match. J’essaie de trouver les mots pour vous dire ce qui ne va pas, mais c’est à nous de le faire pour faire en sorte que cette saison ait un sens. On peut en parler mais au final, il faut le corriger. »

Selon NBC, Stephen Curry et Draymond Green en ont discuté, et ils essaient de trouver le bon message pour relancer un groupe inexpérimenté. « On doit vraiment se responsabiliser » estime le double MVP. « Draymond et moi essayons de montrer l’exemple pendant toute la saison. On a eu quelques bonnes discussions après le match, au sujet de ce qu’il fallait faire. On ne doit pas bouder, et traîner cette mauvaise énergie match après match. »