Les Mavericks passent les Warriors à la moulinette !

Il faut 92 secondes, 7 points de Dallas, et deux ballons perdus de Golden State pour voir Steve Kerr demander un temps-mort pour passer une soufflante à ses joueurs, dominés dans tous les compartiments du jeu. Stephen Curry lance alors le réveil de son équipe avec huit points de suite mais Luka Doncic l’imite. Il dissèque la défense des Dubs et Dallas inflige un 14-0 aux Warriors pour prendre le large (25-12).

Un 28-0 qui met Golden State K.O. debout

Défaits la veille à Sacramento, les Mavs continuent de jouer le rôle de l’agresseur des deux côtés du terrain. Golden State reste muet pendant près de neuf minutes, et perd sept ballons alors que Dallas se concentre sur Curry. Tim Hardaway Jr (13 points) bouillant en profite pour marquer 11 points en sortie de banc et le 14-0 se transforme en 28-0 pour porter l’écart à +27 (39-12) !

C’est finalement un tir primé de Jordan Poole qui stoppe cette série invraisemblable mais le mal est fait et les Warriors sont toujours à côté de la plaque. Après seize minutes de jeu, ils comptent deux fois plus de ballons perdus que de paniers marqués, et Doncic continue lui de faire jouer son équipe à merveille.

Luka Doncic enfonce le clou

Les Mavs sont eux à plus de 50% de loin et un 3-point de Jalen Brunson (12 points) passe l’écart au dessus des 30 unités (47-16). Malgré un léger sursaut de Golden State, la balade de Dallas continue et un floater de Luka Doncic au buzzer envoie les deux équipes aux vestiaires sur un score à sens unique (62-29). À la pause, les Warriors sont à 5 sur 20 à 2-points 3 sur 18 à 3-points, et comptent 12 ballons perdus, soit leur pire mi-temps depuis l’arrivée de Steve Kerr en 2015.

Huit points de suite de Stephen Curry pour ouvrir la deuxième mi-temps permettent à Golden State de réagir mais l’écart reste inchangé, la faute à Luka Doncic. Le Slovène répond à chacun des paniers du double MVP avec une facilité déconcertante et ne relâche pas la pression. Il marque 23 points dans ce troisième quart-temps à 9 sur 11 aux tirs contre 15 points pour Stephen Curry, et Dallas prend 39 points d’avance pour filer vers une victoire facile (133-103).

Avec cette défaite et la perte du tiebreaker, les minces espoirs des Warriors d’accrocher la sixième place se sont envolés.