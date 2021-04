Le gros coup de mou de Fred VanVleet

Fred VanVleet s’est retrouvé en un-contre-un avec Blake Griffin, tête de raquette. Il a enchaîné les dribbles entre les jambes pour trouver son rythme puis placé un léger « step-back » avant d’envoyer un… gros « airball ». Ce vilain tir a été l’image du match complétement raté du joueur des Raptors, face aux Nets cette semaine.

En 42 minutes, il avait compilé 11 points, avec un désastreux 4/17 aux tirs, 6 rebonds et 5 passes. Lorsqu’il était sur le terrain, son équipe avait encaissé 17 points de plus que Brooklyn. Ce match manqué survenait après une sortie très moyenne la veille, face aux Cavs, terminée avec 8 points à 3/10 aux tirs.

L’arrière semble être au bout du rouleau physiquement. Lorsqu’on lui demande, après ce match face aux Nets, de décrire son état physique, il assure se sentir « comme une merde. J’essaie de tout donner physiquement chaque soir, de me sacrifier pour l’équipe et d’obtenir la victoire. Mais je n’ai pas été très bon ce soir. Je n’ai jamais trouvé mon rythme, j’étais à chier physiquement. »

Fred VanVleet dit ne pas vouloir se chercher d’excuse mais plusieurs facteurs pourraient expliquer ce coup de mou. Il faut déjà rappeler que le meneur a été ralenti par le Covid-19 courant mars. Une maladie dont il a beaucoup souffert et qui lui a fait manquer cinq rencontres.

Hanche meurtrie et gros temps de jeu

À peine dix matches plus tard, il était à nouveau sur la touche en raison d’une blessure à la hanche. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il n’a pas joué cette nuit, face aux Nuggets. C’était déjà son 9e match manqué en avril.

Au-delà de ça, lorsqu’il n’est pas ralenti par ces pépins, Fred VanVleet n’est économisé par Nick Nurse. Avec plus de 36 minutes de temps de jeu moyen, il est le troisième de la ligue dans cette catégorie cette saison, seulement derrière Julius Randle et James Harden, et à égalité avec Harrison Barnes.

S’il shoote énormément à 3-points, Fred VanVleet n’hésite jamais à défier les géants adverses, à plonger sur les ballons qui traînent et à se donner beaucoup en défense.

« Je n’essaie évidemment pas de me faire du mal. Mais, oui, je pourrais changer ma façon de jouer, c’est sûr », convient-il. « C’est quelque chose que je pourrais revoir durant l’intersaison, ajouter plus de tirs à mi-distance et de « floaters ». Je vais en parler avec les coaches pour voir s’il y a des moyens de faire évoluer mon style de jeu, mais je n’ai pas l’intention de changer de sitôt. C’est ce qui m’a amené jusqu’ici et je peux certainement m’améliorer. J’ai une grosse marge de progression. »