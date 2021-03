Les Raptors de retour au complet à l’entraînement

Toronto a sérieusement dégusté depuis le début du mois de mars avec cinq défaites consécutives, une série plombée par les absences de cadres comme Fred VanVleet et Pascal Siakam, absents pour cause de protocole sanitaire.

C’est donc avec un grand soulagement que Nick Nurse a vu revenir son tandem de choc faire son retour à l’entraînement hier, en compagnie de Pat McCaw et Malachi Flynn, le coach ayant parfois dû faire des séances d’entraînement à 5 contre 0, avec le sentiment de devoir gérer plusieurs équipes, entre les joueurs valides et les malades. « C’est un grand bond en avant », s’est-il réjoui après la séance d’hier.

Fred VanVleet soulagé d’avoir passé cette épreuve

L’arrière est peut-être celui qui a le plus souffert du Covid-19, entre douleurs, maux de tête, courbatures et autres symptômes, et voit donc d’un bon œil de pouvoir tourner la page, tout en ayant une pensée pour ceux qui n’ont pas pu s’en sortir, contrairement à lui.

« Je ne le souhaite à personne », a-t-il lancé. « Mais je suis là, je suis vivant, je respire et je sais qu’il y a beaucoup de gens qui n’ont pas survécu au Covid. Donc, mes pensées et mon cœur sont avec les familles et les gens qui ont été touchés par cette chose qui n’ont pas été aussi chanceux que moi. Ça a été une période difficile pour tout le monde, pas seulement pour les gars qui ont été mis en quarantaine. Le reste des gars essayaient de tenir le coup, j’ai aussi une pensée pour eux ».

Cet épisode a finalement rappelé à quel point Fred VanVleet aimait le jeu, et combien la pratique de son sport favori lui a manqué pendant cette courte période loin du reste du monde. « J’avais oublié à quel point j’aime ça. J’aime vraiment ce jeu. J’aime vraiment le basket. J’aime être au gymnase. Je n’aime pas toujours tout ce qui va avec, mais j’aime vraiment le jeu. C’est juste une bénédiction de pouvoir être de retour ».

En attendant de pouvoir à nouveau savourer le goût de la victoire, Toronto va devoir encore serrer les dents ce soir, à Detroit. Pascal Siakam, Malachi Flynn et Patrick McCaw sont en effet toujours « incertains » pour la rencontre de ce soir, tandis que Fred VanVleet et OG Anunoby ne sera toujours pas en mesure de retrouver les parquets, et devra donc attendre le prochain match, au minimum. Ce sera vendredi à Tampa, face au Jazz.