Au tour de Georgetown d’avoir sa Air Jordan 5

Après Michigan ou encore Oregon, l’université de Gorgetown va bientôt rentrer dans la lignée des facs à qui Nike va consacrer un modèle d’Air Jordan 5 exclusif. Les premières images du modèle « Georgetown » ont été dévoilés sur le compte instagram « englishsole », sans précision sur une éventuelle date de sortie ni le prix de la paire.

On peut en revanche y voir un modèle des plus soignés, alliant gris, bleu, blanc et noir. La languette bleue, en daim, avec le logo de l’université des « Hoyas » ressort particulièrement autour de l’empeigne grise. Le logo Nike Air est également visible au niveau du talon.

Arborez l’héritage de Michael Jordan et de la mythique Jordan 11 avec la nouvelle édition de la Air Jordan 11 low dans un coloris célébrant les 25 ans du modèle, le « Legend Blue ».