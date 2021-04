Un nouveau coloris pour la D.O.N Issue 2 « Spidey Sense »

La réputation de Donovan Mitchell en matière de détente est de dunks n’est plus à prouver. La légitimité de son surnom, « Spida », non plus. Même si l’arrière du Jazz est actuellement sur le flanc, adidas a rappelé ce trait caractéristique de son protégé à travers sa dernière D.O.N. Issue 2 « Spidey Sense », ornée d’une toile d’araignée bleue sur fond noir faisant ressortir le logo de Donovan Mitchell, en rose au niveau du milieu du talon.

Le reste de la chaussure est sur une base blanche avec des traits de rose et rose pâle. La semelle est noire sur les côtés et blanche en dessous. Les trois bandes ressortent en bleu clair sur le talon et en rose clair sur le haut de la languette, blanche.

Ce nouveau coloris sera disponible en vente à partir du 1er mai au prix de 100 euros.

(Via NiceKicks)

—

