Comblé à tous les niveaux, Joe Ingles savoure

« Iron Man » de la NBA pendant un long moment avec une série de 418 matchs disputés sans interruption, Joe Ingles dispute actuellement sa meilleure saison individuelle, du moins en terme d’efficacité au tir.

Avec ses 12.2 points et 4.4 passes, l’Australien présente ainsi de superbes pourcentages de réussite au tir puisqu’il tourne actuellement à 50.8% d’adresse générale, 84.7% sur la ligne des lancers mais surtout 47.7% de loin ! Seul Joe Harris fait mieux parmi ceux qui tentent au moins 5 tirs longue distance par rencontre.

Et si Joe Ingles, le joueur, ne peut qu’être heureux de la saison des siens avec une place de leader de la NBA, le père de trois enfants l’est tout autant. C’est d’ailleurs peut-être pour cette raison d’ailleurs que le coéquipier de Rudy Gobert exploite au mieux ses qualités cette année. « Si je sais qu’ils (ses enfants) vont bien, je rentre libéré sur le terrain pour faire ce que j’ai besoin de faire » affirme ainsi l’Australien chez The Athletic.

« Je joue au basket, c’est une belle vie. »

Loin du côté bling-bling de la Grande Ligue, Utah représente la ville idéale pour Joe Ingles qui ne se contente que d’une seule chose : le bonheur des siens. Assis à côté de lui lors de chaque trajet en avion, Georges Niang le voit lorsque son coéquipier regarde des vidéos de sa famille.

« Il a vraiment trouvé son rythme et sa confiance. Joe est vraiment heureux avec sa vie, ses enfants et ça se traduit sur le terrain. C’est comme s’il avait trouvé la paix. Je ne dis pas qu’il n’était pas en paix avant mais quand il regarde des vidéos de ses enfants sur son téléphone, on voit bien sur son visage que c’est le bonheur ultime. »

Néanmoins, l’Australien n’en oublie pas l’objectif sportif qui reste la quête du premier titre de la franchise. Si la réalité des playoffs est bien différente de celle de la saison régulière, le Jazz peut quand même nourrir des espoirs étant donné la formidable régulière que Rudy Gobert et sa bande sont en train de produire.

« J’aime encore ça. J’aime encore la compétition et je veux toujours gagner afin d’aider Utah à remporter son premier titre. Je pense que ce serait la meilleure sensation au monde, mais même si on est au cinquième match des finales NBA, ma famille reste toujours la priorité numéro 1″ détaille Joe Ingles.

Un homme comblé qui savoure ce qu’il lui arrive : « Je joue au basket, c’est une belle vie. »