Joe Ingles n’est plus l’Iron Man de la NBA

16 décembre 2015. Joe Ingles n’avait plus manqué une rencontre NBA avec le Jazz depuis cette date. Soit 384 matches joués de suite sans absence, et même 418 en comptant les playoffs. Il s’était emparé du titre honorifique d’Iron Man de la ligue il y a près de deux ans. Cette série a pris la nuit dernière car l’ailier n’a pas pris part aux débats, face aux Bucks, en raison de douleurs au tendon d’Achille.

Il ne va donc pas s’emparer du record de sa franchise détenu par un certain John Stockton qui, de 1997 à 2003, avait participé à 442 rencontres de suite.

Son coach, Quin Snyder, y voit malgré tout la preuve de sa « dureté. Je sais qu’il jouerait s’il le pouvait. Il y a eu beaucoup de fois où il a joué malgré la douleur et probablement en dépit de blessures dont il ne nous parlait pas. […] Cela vous fait réfléchir à ce que signifie une telle série et à ce que cela dit de Joe, de sa dureté, de son engagement, du type de coéquipier qu’il est. »

Son absence cette nuit n’a pas empêché ses hommes de sortir un grand match pour s’imposer à Milwaukee, avec un record de tirs à 3-points. Sans l’Australien, Donovan Mitchell a tout de même vu la différence.

Cory Joseph, le nouvel homme fort

« C’était étrange, qualifie l’arrière. Il fait beaucoup de choses dont j’ai pris conscience en son absence, pas seulement en match. Je parle de l’échauffement, des « handshake », de ses cris dans le vestiaire 20 minutes avant le match. Il y a ces petites choses qui nous manquent et sur le terrain, sa présence pour porter le ballon, sa défense dans le périmètre, sa communication. »

Autant d’éléments que le Jazz devrait retrouver d’ici peu car sa blessure est légère. Une blessure et une fin de série que le joueur de 33 ans relativise : « Je ne vois pas quel est le problème franchement. Je jouais parce que je le voulais et que j’étais en bonne santé. Si je suis en bonne santé, je joue. Si les professionnels me disent le contraire, je reste sur la touche. J’ai eu de la chance que cette série dure. »

Avec 274 matches de suite, le meneur remplaçant des Kings, Cory Joseph, est désormais le nouvel Iron Man de la ligue. Il a encore un long chemin à parcourir avant d’atteindre le légendaire A.C. Green avec ses 1 192 rencontres consécutives…