Joe Ingles est devenu le shooteur le plus efficace de NBA

Sans faire de bruit au sein du collectif du Jazz, Joe Ingles réalise la meilleure saison de sa carrière, à 33 ans et avec un statut de remplaçant. Tant individuellement que collectivement.

Leader de la NBA avec Utah, l’Australien affiche des moyennes de 12.1 points, 3.7 rebonds et 4.2 passes par match. Mais ce sont surtout ses pourcentages de réussite qui impressionnent : 54% aux tirs, 49% à 3-points et 89% aux lancers-francs, avec un « True Shooting Percentage (TS%) » de 73.1% ! Tout simplement du jamais vu dans toute l’histoire NBA, parmi les joueurs cochant tous les critères d’éligibilité au shoot.

Plus saisissant encore, Joe Ingles affiche cette saison de tels pourcentages de réussite — évidemment inédits pour lui en carrière — après n’avoir pourtant shooté « qu’à » 45% aux tirs, 40% à 3-points et 79% aux lancers-francs, en 2019/20. En clair, sa progression dans le domaine est folle puisqu’il a gagné quasiment 10 points de pourcentage dans chaque catégorie statistique, en une intersaison !

« Je vous avais dit pendant l’été que je sentais bien mon shoot, mais vous ne m’avez probablement pas cru parce que j’ai envoyé quelques briques au début », déclare ainsi l’ailier à KSL.com.

Un mois de mars hallucinant au shoot

Il est vrai que Joe Ingles a d’abord démarré timidement sa saison, ce qui rend son accomplissement encore plus impressionnant. Mais au fil des matchs, des semaines et des mois, l’Australien a progressivement réglé la mire, pour en arriver à ces excellents pourcentages de réussite.

En décembre, le joueur du Jazz ne shootait ainsi qu’à 41% aux tirs et 30% à 3-points. En janvier, il grimpe à 54% aux tirs et 50% à 3-points, avant de retomber quelque peu en février avec 53% aux tirs et 47% à 3-points. Et depuis le début du mois de mars, le gaucher flambe comme rarement : 60% aux tirs et 59% à 3-points ! Avec, notamment, un irréel 18/22 à 3-points, combiné sur trois rencontres, entre les 18 et 22 mars. Là aussi, c’est du jamais vu dans toute l’histoire NBA, sur une période de trois matchs (minimum 20 tentatives).

Dans l’incapacité de retourner en Australie depuis plus d’un an, compte tenu de la pandémie de Covid-19, Joe Ingles en a profité pour, d’une part, se recentrer sur sa famille et, d’autre part, se recentrer sur son jeu. En progressant tout particulièrement au shoot, avec l’assistant de la franchise de l’Utah spécialisé dans le domaine, Bryan Bailey.

« Ce n’était sans doute pas terrible pour lui car nous ne pouvions qu’être deux à l’entraînement, donc il devait récupérer tous les rebonds tout seul », confie Joe Ingles à propos de leurs sessions d’entraînement communes. « Nous avons passé beaucoup de temps ensemble et je dois lui donner du crédit à ce niveau, vu le temps qu’il a passé avec moi cet été, et non avec sa famille. »

Dégainer plus rapidement

Objectif de ces différents entraînements pour Joe Ingles : devenir plus agressif et gagner en rapidité au niveau du shoot. Devenu en janvier le shooteur à 3-points le plus prolifique du Jazz, celui qu’on surnomme « Slow Mo Joe » depuis ses débuts en NBA en 2014 est, à l’instar d’un Kyle Anderson, connu pour ne pas faire partie des joueurs les plus explosifs sur un parquet.

L’Australien s’est donc évertué à corriger ce défaut avec le temps, devenant moins hésitant dans sa prise de décisions, quitte à penser davantage à lui-même sur un terrain. Preuve de la confiance qui l’habite désormais.

« Ça ne signifie pas que je n’essaie plus d’impliquer mes coéquipiers », explique d’abord Joe Ingles. « Mais c’est juste que, si j’ai la possibilité de shooter, je suis prêt à le faire et à dégainer. Bien sûr, j’essaie toujours d’impliquer un maximum de joueurs, donc ça n’a pas vraiment évolué à ce niveau. Je me sens simplement mieux [sur le terrain], et vous venez juste de me porter la poisse [en parlant de ça] », plaisante-t-il pour finir.

Son meilleur match en carrière (34 points) face aux Wizards, le 18 mars 2021

LEXIQUE

True shooting percentage (TS%) : cette équation permet de calculer l’adresse globale d’un joueur, ou d’une équipe, en prenant en considération les lancers-francs. La formule de calcul est la suivante : TS% = (points marqués / 2 * [tirs tentés + 0.44 * {lancers-francs tentés}]) * 100.