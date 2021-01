Joe Ingles vole un record à John Stockton… en attendant que Donovan Mitchell le dépasse

Joe Ingles dans les livres d’histoire du Jazz. Pour le moment du moins. Auteur de 10 points cette nuit face aux Mavs, l’Australien s’est offert au passage le record de franchise du nombre de tirs à trois points inscrits. Avec 846 tirs primés inscrits avec la franchise, il a ainsi dépassé le légendaire John Stockton, détenteur de ce record jusqu’ici (845).

« Si vous m’aviez dit à l’époque qu’il y avait une chance que je batte le record de ces types, Karl (Malone) et John, qui ont été énormes pour cette franchise, je vous aurais certainement ri au nez, formule le gaucher. Avoir été si proche de ce record et le récupérer… Je ne sais vraiment pas quoi en penser. »

Faire mieux qu’une figure historique de la franchise, qui détient la plupart des records de franchise avec son ex-compagnon de « pick-and-roll », n’est évidemment pas rien. Mais ce record est évidemment à relativiser dans la mesure où l’utilisation du tir à trois points a explosé ces dernières années.

À titre de comparaison, depuis le début de sa carrière, Ingles tente 4 tirs primés par match, là où l’ancien meneur, en 19 saisons NBA, en prenait seulement 1,5 chaque soir. Pour un très honnête 38% de réussite.

« C’est tout simplement génial de voir Joe accomplir ce genre de performance individuelle parce que certaines choses le concernant sont passées sous silence ou passent inaperçues, félicite son coéquipier Georges Niang. Sa valeur dans cette équipe est énorme. »

Son record de cette nuit intervient quelques jours après avoir rendu une magnifique copie de 7/11 de loin, face aux mêmes Mavs. Une grosse performance pour lui qui affiche son meilleur pourcentage en carrière cette saison (45%) et que ses coéquipiers encouragent à shooter.

« Joe cherche toujours les autres avant de penser à lui, remarque Rudy Gobert. Il n’y a pas beaucoup de joueurs dans la ligue à qui vous devez rappeler de shooter. Je lui dis en permanence de penser à lui d’abord, puis de chercher ses coéquipiers. »

Parmi ceux-là, Donovan Mitchell est moins timide à ce niveau. Ingles a d’ailleurs bien conscience que ce dernier devrait battre son record d’ici peu. Ce record « je le prends jusqu’à ce que Donovan prenne feu et me le reprenne ! » L’arrière occupe actuellement la quatrième place de classement (606), derrière Gordon Hayward (689). Mais cette saison, Mitchell rentre plus de 3 tirs à trois points en moyenne, en shootant près de 9 fois de loin…