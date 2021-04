Les Jackson Two trouvent leur rythme à la Motown

Défaits sur le score de 106-91, les Pistons ont offert malgré tout une belle résistance face aux Spurs, une franchise qui aspire aux playoffs à la fin de la saison.

Une résistance incarnée notamment par les deux Jackson, Josh et Frank, meilleurs marqueurs de leur équipe, et plutôt à leur avantage depuis qu’ils ont posé le pied dans le Michigan.

Un Josh Jackson plus mature

Auteur de 29 points et 4 rebonds, Josh Jackson faisait figure de vétéran autour de ses coéquipiers du cinq majeur. À 24 ans, l’ancien 4e choix de la draft 2017 apporte son expérience au sein de la jeune garde des Pistons. « C’est vraiment amusant » trouve Josh Jackson. « C’est la NBA ! Des mecs de plus en plus jeunes arrivent chaque année. Tu dois juste être super concentré et travailleur. Je sens que je mets tout en œuvre pour pour devenir un grand joueur. »

Alors qu’il a connu des soucis extra-sportifs lors de ses années Suns, l’ailier a l’occasion de gagner une place dans cet effectif en manque d’expérience. Bon sur ses 5 derniers matchs avec des moyennes avoisinant les 21 points, 4 rebonds, 3 passes, 1 contre et 1 interception, Jackson gagne en maturité et c’est appréciable alors qu’il faut rappeler qu’il s’est relancé en G-League ! « Il a une approche très sérieuse maintenant. Il comprend son rôle » Dwane Casey en conférence d’après match. « Il prend plus soin du ballon et c’est ça qui va lui permettre de progresser dans sa prise de décision. Dans des matchs comme celui-ci, c’est le vétéran ».

Frank Jackson en sixième homme

Pour Frank Jackson, la situation diffère un peu. Arrivé en début de saison via un simple « two-way contract », il est utilisé depuis un mois en tant que sixième homme, et il s’affirme comme joker avec environ 15 points de moyenne à 52% aux tirs dont 41% à 3-points.

A nouveau free agent en fin de saison, le « combo guard » de 23 ans joue sa carte à fond dans ce contexte de reconstruction marqué aussi par les nombreuses blessures qui frappent l’effectif de Detroit. Jeudi soir, Jackson a décroché le plus gros temps de jeu de son équipe avec 33 minutes qui lui ont permis de marquer 14 points. « C’est une ligue compétitive. Tu dois rester prêt, tu dois être concentré et rester fidèle à ton travail. Josh a fait du super boulot en élevant son niveau. Tu ne sais jamais quand tu vas être appelé donc tu dois juste rester prêt. »

Reste maintenant à voir si leurs récentes performances leur donneront une place chez les Pistons la saison prochaine.