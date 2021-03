Frank Jackson saisit sa chance à Detroit

Ancien de Duke, Frank Jackson n’a pas encore trouvé sa place en NBA. Après deux ans du côté de la Nouvelle-Orléans, il évolue aujourd’hui chez les Pistons avec un « two-way contract ». Ne jouant que le « garbage time » la majeure partie du temps, le meneur se montre de plus en plus ces derniers jours.

Titulaire depuis trois matchs, Frank Jackson répond ainsi présent et profite d’une saison sans grand enjeu dans le Michigan pour se montrer. « Je suis juste content de faire partie de cette équipe et de cette ville. Nous sommes en train de faire beaucoup de bonnes choses. Je pense que nous avons beaucoup de gars collectifs qui veulent gagner. Je suis enthousiaste pour cette deuxième partie de saison » explique ainsi Frank Jackson.

À deux unités de son record en carrière grâce à un parfait 5/5 de loin, le joueur de 22 ans a pris feu hier soir lors de la victoire contre les Rockets avec ses 23 points.

Une place à aller chercher pour la saison prochaine

En conférence de presse, Dwane Casey n’a pu que souligner l’apport de son protégé et sa capacité à enchainer les réussites longue distance.

« C’est une des choses que j’apprécie chez Frank (sa capacité à prendre feu) depuis son passage à la Nouvelle-Orléans. Il a une opportunité ce soir et il montre ce dont il est capable de faire. Nous avons beaucoup de jeunes joueurs talentueux qui donnent tout chaque soir pour élever leur niveau de jeu. Ça en dit beaucoup sur lui sur sa capacité à rester concerné, à s’arracher à l’entrainement, à travailler son tir et à rester en bonne santé pour rentrer sur le terrain et inscrire 23 points. »

Sur une troisième titularisation de suite, le principal intéressé ne veut pas s’arrêter en si bon chemin. « Je vous le dis : ‘Continuez de me regarder’. J’ai bossé sur mon tir, j’ai été assez chanceux pour être dans cette ligue, c’est ma quatrième saison et j’ai côtoyé de bons shooteurs, j’ai travaillé dessus et le meilleur est à venir. Je sais ce que ça coute de rester prêt et concentré. C’était bien d’être sur le parquet, d’avoir du rythme et j’ai d’excellents coéquipiers qui sont altruistes, c’est pourquoi nous partageons très bien le ballon. C’était fun d’être sur le terrain. »

En pleine année de transition, Dwane Casey va le tester sur cette deuxième partie de calendrier pour voir s’il peut s’inscrire dans le projet à long terme du club, à l’issue de la saison. « C’est un bon gamin. Il travaille énormément tous les jours à l’entrainement sur son tir. Il se fond très bien dans notre jeune équipe et dans la mentalité que nous souhaitons leur inculquer avec Troy Weaver. C’est une bonne recrue. »