Cory Joseph, le mentor dont avaient besoin les jeunes Pistons

Alors qu’il évolue désormais avec la tenue des Pistons depuis bientôt un mois, Cory Joseph a pris soin de parfaire son intégration en livrant un match plein, mercredi soir face à Dallas (24 points, 5 rebonds, 5 passes décisives). Detroit a certes concédé une 41e défaite cette saison, s’inclinant 127-117 à l’American Airlines Center, mais là n’est pas l’essentiel en cette fin d’exercice.

Si Detroit est allé le chercher à Sacramento, se séparant de Delon Wright, c’est parce que l’équipe avait besoin d’un leader par l’exemple, mais aussi d’un mentor pour son jeune effectif puisque Derrick Rose était parti aux Knicks.

« Son intelligence de jeu est tellement élevée, c’est la seule chose qui vous permet de passer d’une équipe à l’autre et de vous intégrer tout de suite » souligne l’intérieur Mason Plumlee. « Il a beaucoup scoré en première mi-temps sur ce match et il n’y a rien de forcé. Il va trouver les gars dans leurs spots et les faire shooter. C’est la quintessence du meneur de jeu, il met les gars dans leurs spots et il sait diriger l’équipe ».

Ce qui lui permet aussi de réaliser une intégration express, c’est sa proximité avec le coach des Pistons, Dwane Casey puisque les deux ont déjà collaboré ensemble entre 2015 et 2017, à Toronto. Deux belles saisons pour les Raptors pendant lesquelles Cory Joseph avait tout simplement produit le meilleur basket de sa carrière.

« Je suis très familier avec son attaque. Il met ses joueurs dans la meilleure position pour réussir. Le fait d’être à Toronto avec lui m’a clairement aidé à venir ici. Je savais que j’allais être capable de revenir dans ce système et de bien m’adapter », a-t-il rappelé.

Dwane Casey l’apprécie pour son jeu et sa mentalité

Cory Joseph a rapidement pris ses responsabilités, débutant six de ses 14 premiers matchs disputés avec les Pistons, pour un rendement qui a donc été au rendez-vous.

Il lui arrive aussi de rester en retrait, comme cette nuit alors qu’il aurait sans doute aimé fouler à nouveau le parquet de l’AT&T Center, terre de ses premiers dribbles en NBA. Mais là encore, l’essentiel est ailleurs. Cory Joseph n’a pas joué, laissant sa place à Killian Hayes (12 points, 5 passes décisives) dans le cinq majeur.

De plus, au-delà de ses qualités de basketteur et du leadership que l’international canadien pourra exercer auprès de Saben Lee, Killian Hayes et Dennis Smith Jr, Dwane Casey a également insisté sur les qualités humaines de sa recrue, à l’état d’esprit toujours positif.

Un élément de plus, non-négligeable au cours de cette saison particulièrement délicate pour les Pistons.

« Depuis que je suis entraîneur, il fait parie des joueurs avec le meilleur état d’esprit », a ajouté Dwane Casey. « Il illumine la salle, il illumine le gymnase avec son énergie, sa volonté. Sa bonne mentalité est indéniable quand il arrive. Et il l’élève à bien des égards, pas seulement sur la feuille de statistiques mais aussi par son approche positive. Il est toujours prêt. Il nous a vraiment donné un coup de fouet en nous insufflant de l’énergie et en donnant l’exemple à notre programme pour l’avenir. Nous sommes très heureux de l’avoir et il nous aide beaucoup ».