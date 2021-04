Jésus, Cory Joseph !

À l’instar d’un D.J. Augustin, Cory Joseph est ce meneur remplaçant idéal qui ne sera jamais parvenu à franchir l’échelon supérieur. Résultat : il passe de franchise en franchise, décroche des contrats corrects, mais mi-mars, l’ancienne doublure de Tony Parker et de Kyle Lowry a été envoyé aux Pistons par les Kings. Cette nuit, il retrouvait déjà Sacramento, et il débarquait avec les clés du camion en l’absence de Jerami Grant.

C’était sa première titularisation à Detroit, et donc l’occasion idéale pour donner quelques regrets à ses anciens dirigeants. Il l’a fait avec la manière puisqu’il réussit son meilleur match de la saison avec 24 points et 7 passes. Vrai patron de l’attaque, il a mis sur la main sur « money time » pour faire plier son ancienne équipe.

« Ces gars sont dans un nouveau rôle dans des fins de matches serrés avec des adversaires qui reviennent au score, et c’est là que Jerami et Mason (Plumlee) nous manquent vraiment » expliquera Dwane Casey. « Qui est le go-to-guy ? Qui va prendre le shoot difficile ? Qui va gérer la balle et prendre les décisions ? »

Trois questions auxquelles Cory Joseph va répondre, mais il assure qu’il n’y avait aucun esprit de revanche. « Évidemment, quand on joue son ancienne équipe, on veut gagner » sourit-il. « Mais on a surtout réalisé un match complet. On a beaucoup de jeunes joueurs, beaucoup de jeunes talents, et ils sont juste là à absorber beaucoup de choses. C’est beau à voir. C’est une franchise qui va dans la bonne direction. »

« Qui est ce petit Ben Wallace ? »

Un journaliste lui demande ce qu’il pense d’Isaiah Stewart, autre homme-fort la soirée avec ses 16 points et 13 rebonds. Le rookie a répondu au combat imposé par Richaun Holmes.

« La première fois que nous avions joué Detroit, j’avais regardé la vidéo et je m’étais dit : « Qui est ce petit Ben Wallace ? » raconte Cory Joseph. « Il se donne à fond et il a une force épatante. Il joue ce basket à l’ancienne de Detroit. Il bouscule, il s’accroche et il a réalisé un très grand match. »

Et que pense-t-il de Killian Hayes, revenu depuis deux matches, et auteur de sa meilleure performance de la saison avec 11 points à 5/7 aux tirs avec de belles prises de risque en attaque.

« Il n’est là que depuis deux matches, et il est plus à l’aise » analyse l’ancien Raptor. « Il est largement en avance sur moi au même âge, et il fait de très bons choix. Je pense qu’après le pick-and-roll, il doit moins réfléchir et aller au bout, et ensuite sa lecture de la défense fera la différence. »

À 29 ans, Cory Joseph est donc prêt à jouer les mentors, et il lui reste une vingtaine de matches pour convaincre ses dirigeants de lui garantir sa troisième et dernière année de contrat. Avec ses 11 points et 5 passes de moyenne, il n’a jamais été aussi efficace de sa carrière, et c’est donc bien parti.