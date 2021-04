Pour les Sixers, Matisse Thybulle mérite une place dans une All-Defensive Team

Rares sont les joueurs qui bénéficient du plus gros temps de jeu de leur équipe alors qu’ils n’ont pas inscrit le moindre point. Et pourtant, dans ce match digne des playoffs, qui a vu les Sixers s’incliner de justesse face à Phoenix sur le score de 116-113, Matisse Thybulle a réussi cette performance.

Ben Simmons absent, l’ailier s’est montré indispensable pour contenir un des meilleurs scoreurs de NBA, Devin Booker.

Zéro point inscrit mais joueur le plus utilisé des Sixers

En 36 minutes, Matisse Thybulle n’a donc pas marqué de points mais son travail défensif sur l’arrière des Suns a obligé Doc Rivers à le laisser sur le terrain. Sa mobilité, son envergure et son goût pour la défense lui ont permis notamment de compiler 3 contres et 2 interceptions.

Une prestation précieuse, une de plus après celle contre De’Aaron Fox par exemple, que son coach tenait à souligner chez Sixers Wire. « Il a été incroyable. Dans l’ensemble, j’ai trouvé qu’il l’avait bien fatigué. C’est un travail compliqué et je ne sais pas si quelqu’un a fait un meilleur boulot face à lui. Devin est un sacré joueur et je pense notamment à son dernier shoot marqué. La plupart de ses tirs étaient de ce genre. »

Effectivement, le scoreur de l’Arizona n’a marqué « que » 19 points avec un pourcentage moyen et un volume restreint (6/14 dont 0/3 de loin) mais son talent est tel qu’il lui a permis d’inscrire un shoot à mi-distance contesté en déséquilibre, au buzzer, pour assurer la victoire des siens à 14 secondes de la fin.

Pas assez de temps de jeu pour une All-Defensive Team ?

Pour Joel Embiid, son coéquipier mérite sa place dans une All-Defensive Team en fin de saison : « Je l’ai mis en avant toute la saison parce que je sais à quel point il est bon. Je sais à quel point il peut être spécial défensivement. Il devrait être dans une des All-Defensive Teams. Après le match, je suis allé le voir pour lui dire qu’il était incroyable. Nous avons deux des meilleurs défenseurs extérieurs de la ligue et il en fait partie. Il est génial : il contient ses joueurs, les contre et les éteint. J’ai trouvé qu’il avait fait un boulot incroyable. »

Malgré son faible temps de jeu (même pas 20 minutes), son coach le voit aussi comme un des meilleurs du pays.

« Absolument » répond Doc Rivers quand on lui demande si son joueur mérite cette récompense. « C’est marrant que parfois les votants pour ce trophée regardent la production offensive. Si tu es un bon défenseur, tu es un bon défenseur et Matisse en fait évidemment partie. Je peux vous dire qu’il n’y a pas dix meilleurs défenseurs que lui dans cette ligue. Il n’y en a même pas cinq » poursuit le coach dans les colonnes de Yahoo! Sports.

Décrocher une place dans une All-Defensive Team quand on est remplaçant est rare, et il faut remonter à 2010 pour en trouver trace. Il s’agit d’Anderson Varejao, alors pivot des Cavaliers. Le Brésilien ne comptait que 7 titularisations mais son temps de jeu dépassait largement celui de Matisse Thybulle aujourd’hui (28 contre 19).