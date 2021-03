Le nouveau surnom de Matisse Thybulle : « Inspecteur Gadget » !

Si les Kings ont pris une fessée cette nuit à Philadelphie, c’est à la fois parce qu’ils étaient en back-to-back, mais aussi parce que De’Aaron Fox n’a pas eu son rendement habituel. La star de Sacramento a été limitée à un 5 sur 14 aux tirs, et c’est notamment la faute à Matisse Thybulle. Déjà au « match aller », début février, le jeune ailier des Sixers avait contenu Fox dans le dernier quart-temps, et cette fois, Doc Rivers avait décidé de le placer sur le meneur des Kings dès le début de match.

« J’insiste, il est comme Inspecteur Gadget avec ses longs bras » décrit le coach de Philly en conférence d’après-match. « Et il y a ses instincts, ils sont incroyables. Et sa capacité à se repositionner est absolument incroyable ».

Englué dans les grands bras de Thybulle, Fox attendra plus de sept minutes pour inscrire son premier match. Mais il est déjà trop tard, et Philly a déjà pris le large. « Je suis quasi certain qu’il avait été élu Défensive Player Of The Year de la Pac-10 » se souvient Luke Walton dans le Sacramento Bee. « Il a l’instinct défensif. Il peut être mal placé, mais il se rattrape par son envergure et sa compréhension des angles. C’est un bon jeune joueur, et je comprends pourquoi Philadelphie l’apprécie autant. Je continue de penser que personne peut contenir De’Aaron Fox dans ces situations, mais il a fait du beau boulot en défense. »

Fox lui-même reconnaît que Thybulle fait tout simplement partie des meilleurs défenseurs de la NBA ! « Il est grand, il a de l’envergure, il a de grandes qualités d’anticipation, il n’abandonne jamais, et il se donne à fond » énumère la star de Sacramento. « Ce sont des éléments qui vous aident à devenir un très grand défenseur. C’est ce qu’il veut être, il sait qu’il peut le faire, et il sait qu’il est l’un des meilleurs dans ce domaine. »