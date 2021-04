Les Kings toujours sans défense

Contre les avant-derniers de la conférence Ouest, Sacramento a de nouveau déçu en s’inclinant sur le score de 134-120. Toujours aussi poreux défensivement, les hommes de Luke Walton ont encaissé quasiment 57% des tirs pris par Minnesota dont 42% à 3-points. Un problème toujours insoluble pour les Kings…

Un 22-7 concédé dans les sept dernières minutes

Dans le quatrième quart-temps, les Kings se sont ainsi fait dominer 35-17, pour lâcher la rencontre, alors que les remplaçants s’étaient montrés précieux quelques instants auparavant.

« On a encore fait de bonnes choses offensivement » tempère Luke Walton en conférence d’après match. « Mais on a défendu ensemble que dans le troisième quart-temps avec la « second unit » qui nous fait revenir dans le match et nous fait même passer devant. Vous ne pouvez pas juste essayer de marquer plus de points que l’adversaire. Contre Dallas, on a fait du bon boulot avec notre énergie défensive et, ce soir, c’était plus un concours de tirs. »

À 7/22 dans l’ultime période, les coéquipiers de De’Aaron Fox ont ainsi sombré, incapables de contrôler le jeu de transition de Minnesota dans lequel Anthony Edwards et Karl-Anthony Towns se sont régalés. Notamment dans les sept dernières minutes de jeu où les Wolves ont passé un 22-7 à Sacramento.

« Dans le quatrième quart, on a de nouveau lâché. Quand on manquait nos lay-up ou nos tirs ouverts, ils partaient vite en contre et c’est une équipe très athlétique sur terrain ouvert donc on a eu des difficultés à les contenir. On sait pourtant que ça va être ce genre de match, on en parle entre nous donc on doit être prêt demain (ce soir). On mène d’un point à 9 minutes (en réalité 7 minutes) de la fin il me semble quand ils prennent le temps-mort et c’est à ce moment-là que notre énergie baisse. Ça ne peut pas arriver, c’est la NBA ! Tu peux concéder un 6-0, il n’y a pas de problème mais l’énergie a baissé et quand l’énergie n’y était plus, on s’est contenté d’actions individuelles alors qu’on a été bon tout le match. Certains joueurs vont manquer leurs tirs mais nous ne pouvons pas laisser notre intensité être affectée par ça » peste encore le coach.

Et en plus, De’Aaron Fox est blessé…

Pire défense de la NBA au « Defensive Rating » (118.5 points encaissés sur 100 possessions) et désormais 12e à six matchs du « play-in », les Kings restent mathématiquement encore dans la course mais avec la dynamique actuelle, ça parait très compliqué pour les Californiens de ne pas être en vacances dès la fin de la saison régulière.

Malgré tout, le coach ne veut pas rester là à attendre gentiment la fin de saison. « On joue pour gagner des matchs. Concernant le développement et plus particulièrement le développement d’une culture de la gagne, qui est ce que nous essayons de mettre en place ici, on doit gagner des matchs d’ici la fin de saison. Il y a quelque chose à construire donc pour le moment je suis concentré sur le match de demain (ce soir). »

Pour couronner le tout, De’Aaron Fox joue avec une cheville douloureuse. Lors du match contre Dallas, le meneur s’est torud un peu la cheville. Malgré la douleur, l’ancien de Kentucky a tenu sa place face aux Wolves, même avec un temps de jeu limité à 27 minutes. « Je pense qu’il va bien, sa cheville a un peu tourné contre Dallas donc il a joué avec et m’a dit qu’il se sentait bien mais nous surveillons ça de près. […] J’aurais aimé le faire jouer 30-35 minutes mais nous sommes en back-to-back donc nous cherchons à gérer ses minutes » conclut Luke Walton.