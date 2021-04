Les Kings mettent fin à leur série noire à Dallas

Sur neuf défaites de rang, les Kings prennent ce match par le bon bout, avec un 8-0 initial. Il faut plus de trois minutes à Dallas, et Josh Richardson, pour inscrire un premier panier. Kristaps Porzingis y va bien d’un 3-points mais c’est bien Sacramento qui dicte sa loi en terres texanes.

De’Aaron Fox est déjà insaisissable, plaçant ses accélérations fulgurantes avant de s’arrêter pour, au choix, un floater ou un tir à reculons. Après avoir compté 12 points d’avance, les Kings se font néanmoins rattraper en fin de période avec Kristaps Porzingis qui propulse les Mavs (22-20).

Luka Doncic et Jalen Brunson prennent le relais en deuxième quart. Les Mavs sont revenus à hauteur mais ne passent pas devant, la faute à Terence Davis qui traverse le terrain pleine balle avant de scorer par-dessus JJ Redick. Harrison Barnes est veinard à 3-points et Chimezie Metu ne laisse lui aucune place à la chance avec un gros dunk.

Les Kings reprennent leurs aises. À 4/4 dans l’exercice, Harrison Barnes en remet une couche à 3-points tandis que De’Aaron Fox continue à tourmenter la défense des Mavs. Avec 10 points pour Fox et 15 pour Davis, rien qu’en deuxième quart, les Kings ont refait un trou à la mi-temps (67-50). À l’inverse, à 3/11 et 3/10 respectivement, Doncic et Porzingis se ratent…

Les Kings résistent au dernier quart de Luka Doncic

Tout se passe comme prévu au retour des vestiaires pour Sacramento. Harrison Barnes est toujours parfait (5/5) de loin et il attaque le cercle pour varier les plaisirs. Doncic a beau retrouver un peu la mire, ses Mavs sont déjà loins à courir après le score. Dorian Finney-Smith aligne à 3-points mais l’écart est à -21…

Dallas reprend cependant espoir à mesure que Tim Hardaway Jr. retrouve son adresse. À 0/4 en première mi-temps, l’arrière retrouve la lumière en troisième quart avec 6 points à 2/4 de loin. Il impulse surtout un 8-0 qui va permettre aux Mavs de revenir à -6. Sacramento reste finalement à +10 avant le dernier quart (87-77).

Jaen Brunson maintient la pression en début de quatrième, et Luka Doncic réalise bien ses exploits habituels en un-contre-un, mais Dallas ne reviendra pas. Terence Davis rentre pour le coup deux 3-points qui font mal au moral texan. Malgré 22 de ses 37 points inscrits en dernier quart, Luka Doncic ne parvient pas à changer la donne.

De’Aaron Fox (30 points, 12 passes) et Terence Davis (23 points) arrivent à terminer le travail en allant chercher leurs points dans la peinture, au contact s’il le faut. Sacramento voulait mettre fin à sa longue période de disette, c’est chose faite à Dallas avec une victoire largement méritée (121-107).