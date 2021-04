Christian Wood veut s’affirmer comme le leader des Rockets

Même si les défaites s’enchaînent à Houston (quatre victoires depuis le 5 février…), Christian Wood a retrouvé son niveau d’avant sa blessure de début février dernier. En avril, il tourne en effet à 20.6 points à 50% de réussite au shoot, 40% à 3-pts et 8.4 rebonds de moyenne.

Dans la victoire face à Orlando, la première après cinq défaites, l’intérieur a compilé 25 points (9/18) et 10 rebonds. Surtout, il a inscrit le panier qui a tué le match à 40 secondes de la fin, au terme d’un un-contre-un bien mené.

« J’ai dit au coach que je voulais conclure, je veux être le joueur qui fait ça », raconte-t-il au Houston Chronicle, ce qu’il avait déjà déclaré il y a un mois. « Mon équipe a confiance en moi pour ça, et je pense avoir fait du bon boulot. Conclure, c’est la prochaine étape de ma progression. »

Christian Wood a profité de l’absence de John Wall pour prendre ses responsabilités. En accord avec son coach.

« Je parle toujours aux joueurs », confirme Stephen Silas. « La communication, c’est la clé, vraiment. Je m’assure de bien communiquer avec les joueurs, surtout quand on traverse des hauts et des bas. C’est important d’écouter ce qu’ils pensent, et d’entendre ce que je pense. J’essaie de le faire le plus possible. »

« Passer d’un joueur qui n’a pas vraiment trouvé sa place dans la ligue à celui qui est le leader d’une équipe »

Voilà pourquoi Stephen Silas insiste pour savoir si la complémentarité observée avec Kelly Olynyk plaît à son meilleur marqueur. Le premier a d’ailleurs servi le second pour un shoot à 3-pts important dans le dernier quart-temps face au Magic. Et globalement, quand les deux ont été ensemble sur le parquet, Houston a dominé Orlando.

« Je lui demande s’il aime jouer avec Kelly. Il me dit qu’il adore », commence le coach. « J’adore jouer avec lui », confirme Christian Wood. « On arrive à créer des opportunités l’un pour l’autre. On se recherche pour jouer le mismatch. C’est un gros shooteur et il joue très bien. »

Il reste un mois de compétition pour les Rockets, le temps de finir sur une bonne note pour Christian Wood, auteur d’une belle saison, même si elle a été tronquée avec sa blessure à la cheville en février et mars.

« Je sais que je suis un des leaders, un des joueurs que les jeunes regardent sur et en dehors du terrain. C’est énorme pour moi, surtout de voir ces jeunes avoir confiance en moi. C’est mon prochain palier : passer d’un joueur qui n’a pas vraiment trouvé sa place dans la ligue à celui qui est le leader d’une équipe. »