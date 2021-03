Christian Wood veut être plus impliqué en fin de match

Les Rockets n’ont pas profité de la réception de deux équipes à leur portée et diminuées, Detroit et OKC, pour mettre fin à leur série de revers qui en est désormais à 20, record de franchise en cours.

Même si Eric Gordon et DJ Augustin manquaient encore à l’appel, Houston a récupéré Christian Wood, son meilleur joueur du début de saison, et l’ancien intérieur des Pistons ne se ménage pas depuis trois matchs.

Auteur de 27 points, 8 rebonds, 2 passes décisives et 2 contres la nuit dernière, le candidat au titre de « Most Improved Player » a pointé du doigt la mauvaise gestion de la fin de match de son équipe, lui qui n’a hérité que de deux tirs dans le dernier acte, au détriment de Victor Oladipo (23 points) et John Wall (24 points).

« Souvent, j’ai été laissé dans un coin et pas impliqué dans l’attaque, ce qui m’a fait perdre le rythme »

Le symbole, pour lui, c’est sans doute la dernière action, avec cinq secondes à jouer et deux points de retard. John Wall l’a joué perso pour envoyer une prière à 3-points qui touchera à peine le cercle.

« Juste la circulation du ballon », répond-il au Houston Chronicle lorsqu’on lui demande ce qui l’a le plus frustré. « Collectivement, nous devrions avoir plus de passes décisives que ça vu les joueurs que nous avons, et vu que tout le monde est de retour. J’aimerais être plus impliqué en attaque en fin de match. Souvent, j’ai été laissé dans un coin et pas impliqué dans l’attaque, ce qui m’a fait perdre le rythme ».

Bâché par Luguentz Dort sur un lay-up qui aurait pu changer l’issue de la rencontre, John Wall ne partage pas le même point de vue.

Pour lui, le talent est là, notamment avec le trio qu’il incarne avec Victor Oladipo et Christian Wood. Pour le meneur, c’est surtout une question de temps car les Rockets n’ont que très peu évolué au complet jusqu’à présent.

« Je pense que nous faisons circuler le ballon et que nous le partageons », assure l’ancien meneur vedette de Washington .« Par moments, nous ne mettons tout simplement pas nos tirs. On drive, on ressort les ballons et les gars ne mettent pas les tirs. Faire la bonne action, c’est tout ce qui nous importe. Je ne pense pas vraiment que ce soit la question. Nous n’avons pas eu le même groupe plus de cinq matches… ».