Encore une fois, Luguentz Dort a été décisif dans le « money time »

Il a eu l’occasion de tuer le match à 18 secondes de la fin. Le Thunder menait 113-112 et Luguentz Dort a eu la balle de match à 3-pts, mais l’arrière s’est loupé.John Wall remonte alors le ballon et déborde Luguentz Dort pour aller au cercle. Sauf que le meneur texan est cueilli par son défenseur, qui le contre par derrière et réalise ainsi l’action défensive de la rencontre, quelques secondes après avoir manqué son tir primé.

« C’était une belle action de la part de Wall, de m’attaquer et d’aller au panier », raconte le musculeux arrière, meilleur marqueur de son équipe (23 points), pour le site officiel de la franchise. « En quelque sorte, il m’a battu. Je devais revenir et ne pas abandonner pour réussir à contrer ce tir. »

Forcément, son coach et ses coéquipiers sont ravis d’une telle action, si décisive, qui rejoint dans son palmarès son panier au buzzer face aux Spurs il y a quelques semaines.

« Une sacrée action et un gros effort », constate Mark Daigneault. « Franchement, c’est une action héroïque », annonce carrément Moses Brown. « Je n’ai jamais rien vu de tel, c’était tellement clutch. J’ai dit à Dort après le match qu’il était un monstre. Et ça montre sa volonté, il n’a pas peur et il fait son boulot. »

S’il est encore parfois irrégulier offensivement, Luguentz Dort s’est tout de même imposé comme un joueur majeur de cette jeune équipe d’OKC. Titulaire avec le troisième temps de jeu de l’effectif, il gagne en responsabilité, prend de plus en plus de place, progresse et voilà pourquoi le Thunder mise sur lui pour son avenir.

« Tout le monde doit élever son niveau de jeu », a-t-il simplement commenté après la victoire. « On doit marquer collectivement. L’objectif, c’est de garder confiance et d’être très agressif. C’est une des choses sur lesquelles je travaille : prendre les bonnes décisions en fin de rencontre. Je pense avoir été bon, en ne forçant pas les choses. »