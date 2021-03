Le Thunder garantit le contrat de Luguentz Dort jusqu’en 2023

Tout va très vite pour Luguentz Dort. Non-drafté en 2019, le Québécois d’origine haïtienne est arrivé en NBA par la petite porte, mais il est en train de s’y faire une vraie place.

Même si son shoot est encore en chantier, le musculeux arrière prend de plus en plus de place dans le système offensif du Thunder, dont il est le troisième meilleur marqueur, et il s’est surtout affirmé comme l’un des plus solides et rugueux défenseurs extérieurs de la ligue. De quoi lui offrir la confiance de ses dirigeants.

Car OKC l’avait prolongé pour 5.4 millions de dollars jusqu’en 2023 en juin dernier. Sauf que ce contrat ne contenait qu’une seule année pleinement garantie, en 2020/21, pour 1.5 million de dollars. En 2021/22 et 2022/23, les 1.8 et 1.9 million de dollars n’étaient que partiellement garantis, la franchise n’étant obligée de payer que 300 000 et 325 000 dollars, avec la possibilité d’économiser le reste si le joueur ne donnait pas satisfaction.

Mais face aux performances actuelles de Lugentz Dort, le Thunder a décidé d’enlever cette épée de Damoclès sur la tête de son joueur, en s’engageant à lui verser l’intégralité de son contrat.