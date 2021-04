Julius Randle (44 points) impitoyable avec Dallas !

Régional de l’étape, Julius Randle inscrit les sept premiers points de son équipe mais Dallas passe un 8-0 propulsé par Josh Richardson pour reprendre les devants à domicile. Randle y met fin d’un nouveau 3-points. Le All-Star des Knicks est incandescent d’entrée de jeu avec 15 des 23 premiers points de son équipe, à 6/8 dont 3/5 à 3-points.

L’entrée de Derrick Rose permet de garder le rythme. Les Knicks sont à +7 et même à +9 à la fin du premier quart-temps après un 3-points d’Immanuel Quickley (34-25). À 1/3 aux tirs, mais déjà 4 passes, Luka Doncic n’est pas encore entré dans son match offensivement…

Les Mavs reviennent à la charge avec Tim Hardaway Jr. qui enchaîne 11 points rapides pour recoller. JJ Redick sort aussi du banc pour apporter un coup de boost offensif bienvenu. Mais D-Rose veille au grain pour les Knicks.

New York a plus de mal en deuxième quart, à l’image de son 9/24 aux tirs pour 37% seulement mais Julius Randle calme tout le monde à mi-distance. Porzingis ramène bien Dallas tout près avec deux paniers près du cercle sur des coupes franches mais Randle, puis Barrett, permettent à New York de rester devant à la pause (56-52).

Nerlens Noel ramène Finney-Smith sur terre !

Luka Doncic se montre plus entreprenant offensivement au retour des vestiaires. Il décale parfaitement Porzingis qui peut écraser un dunk à une main, et quand il ne trouve aucune cible de passe, le Slovène se retourne et s’appuie sur la planche. Dallas démarre fort en 3e quart et reprend +7. Mais Randle ramène encore les Knicks.

À 3-points ou au contact, avec le panier plus la faute, il continue son chantier. Il ajoute 14 points à son total en 3e quart, dont un dernier « step back » à 3-points. Les efforts de Jalen Brunson et Porzingis ne suffisent pas à reprendre l’avantage. Randle et les Knicks restent encore en contrôle (83-79).

RJ Barrett prend le relais en début de quatrième quart. Il force un temps-mort de Rick Carlisle après un 3-points qui remet l’écart à la dizaine. Frank Ntilikina fait son entrée en jeu et se signale d’emblée à 3-points. Les Knicks placent leur accélération au bon moment et Rose confirme avec une nouvelle pénétration bien sentie.

Dallas est sur le reculoir et Dorian Finney-Smith s’en rend compte, un peu trop tard – après le décollage, en se faisant violemment ramener sur terre par un contre, énorme, de Nerlens Noel sur sa tentative de dunk !

On arrive dans le « money time » et les Mavs sont encore en embuscade, mais ils ne peuvent contenir les ultimes assauts de Julius Randle qui passe la quarantaine. Il sert aussi RJ Barrett qui sanctionne. New York va s’imposer, avec autorité, en terre texane (117-109), pour sa cinquième victoire consécutive. C’est la première fois en sept ans.