Quand Shaquille O’Neal avait accueilli le jeune Kobe Bryant dans le vestiaire du Magic

Alors qu’il va bientôt fêter les dix ans de sa retraite de basketteur, Shaquille O’Neal, aujourd’hui consultant, jouit toujours d’une belle cote de popularité, notamment parce qu’il sait se montrer généreux, au sens propre comme au figuré.

Dans le « Rex Chapman Show », l’ex-pivot est notamment revenu sur l’une de ses dernières folies, lorsqu’il a payé la bague de fiançailles d’un inconnu rencontré dans une bijouterie, s’estimant simplement reconnaissant de pouvoir partager son bonheur avec les autres.

« La vie, déjà, c’est une question de chance. Premièrement, je suis simplement chanceux », a-t-il déclaré. « J’ai de la chance que les gens reconnaissent encore un gars qui n’a plus joué au basket depuis dix ans. Deuxièmement, ça ne vous coûte rien d’être gentil. Troisièmement, je suis béni qu’un petit enfant de cinq ans qui ne m’a jamais vu jouer au basket dise : « Je le connais ! » Quatrièmement, pourquoi je serais méchant avec un enfant ? Une femme ? Une personne qui veut prendre une photo ? J’ai vu beaucoup de gens dans notre monde qui ne font que harceler les autres. Je n’ai jamais été comme ça… En grandissant dans une famille de militaires, vous n’aviez pas le droit de faire deux erreurs. Alors, si je suis à Los Angeles et que je vois l’un de mes acteurs préférés en train de chasser un enfant, je me dis : ‘Tu ne peux pas faire ça’. »

Sa première rencontre avec Kobe Bryant, un symbole de sa façon d’être

Dans le même registre, le Shaq a évoqué sa première rencontre avec Kobe Bryant alors que ce dernier était encore un adolescent, pas encore âgé de 16 ans. Kobe Bryant en avait brièvement parlé dans le grand entretien entre les deux légendes des Lakers il y a trois ans. Refoulé par Penny Hardaway, dont il était fan, le jeune Kobe avait su trouver du réconfort auprès de son futur coéquipier.

« Notre histoire remonte à la première fois où on s’est rencontrés, à Orlando. Vous jouiez les playoffs face aux Pacers en 1994. J’étais venu à un match, et Penny Hardaway était un peu mon modèle à l’époque, je l’admirais beaucoup » avait raconté Kobe.« Je lui avais demandé une photo et il m’avait un peu envoyé balader, j’étais venu te voir et tu m’avais bien accueilli. « Viens petit gars, d’où tu viens ? » C’est la première fois que je t’ai rencontré. »

Shaquille O’Neal confirme quasi, mot pour mot, la version de Kobe, et il explique qu’il voulait simplement que l’ado reparte avec le sourire.

« Un petit garçon entre dans le vestiaire à Orlando et veut voir Penny Hardaway. C’est Kobe ! Je ne l’avais jamais su avant que Kobe ne me raconte cette histoire ce jour-là. Il veut voir Penny, et Penny n’est pas un mauvais gars, mais je ne sais pas ce qui se passait ce jour-là et il n’était pas dedans. Le gamin était assis là et je l’ai attrapé en lui disant : « Viens, petit gars, je vais prendre une photo avec toi ». Je n’ai jamais su que ce gamin était Kobe jusqu’à ce qu’il me le dise, alors qu’on a joué ensemble, qu’on s’est battus ensemble. Et je me suis dit : ‘Je veux être le gars qui, quand tu vois son visage, te fait sourire’. Parce que lorsque vous souriez, ça libère des endorphines et, avec un peu de chance, ça peut bien faire démarrer votre journée et vous libérer un peu de votre stress… Je veux être le gars qui peut vous faire rire. »

À retrouver ci-dessous, un exercice de libération d’endorphines 100% Shaquille O’Neal.