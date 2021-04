Stats & Highlights | Facile pour Utah et Brooklyn, Atlanta enfonce Toronto

Avec quatre défaites sur les cinq derniers matches, les Raptors ne sortent toujours pas la tête de l’eau. Les Hawks en profitent ainsi pour conforter leur 4e place dans la conférence Est.

Au sommet de l’Est justement, Brooklyn se relance après sa défaite contre les Lakers avec une victoire très facile face aux Wolves. Le Jazz enfin a mis quelques minutes à mettre en marche la machine avant de résister à un Luguentz Dort en feu (42 points, record en carrière).

Minnesota – Brooklyn : 97-127

Karl-Anthony Towns absent, un an après le décès de sa mère des suites du Covid-19, les Wolves n’ont pas réellement existé dans cette rencontre reportée de 24 heures. Anthony Edwards, avec ses 27 points, était bien seul…

Dès le premier quart-temps, Brooklyn a pris les commandes. L’écart va se faire dès le deuxième quart-temps et même monter à 45 points en dernier acte. Kevin Durant brille avec 31 points et Joe Harris ajoute 23 unités dans ce large et facile succès des Nets, qui reviennent à égalité avec les Sixers.

Timberwolves / 97 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval J. McDaniels 24 2/5 1/3 0/0 0 3 3 2 3 0 1 0 5 6 J. Okogie 18 2/2 1/1 2/3 0 1 1 1 4 4 2 1 7 11 A. Edwards 33 8/22 2/11 9/12 1 7 8 2 2 1 1 1 27 21 N. Reid 17 1/7 0/2 0/0 0 3 3 0 4 0 2 2 2 -1 R. Rubio 19 2/6 1/4 0/0 1 2 3 2 1 1 1 0 5 6 J. Hernangomez 12 0/3 0/3 0/0 1 1 2 0 1 0 1 1 0 -1 J. Vanderbilt 21 2/2 0/0 5/6 1 3 4 3 0 1 0 4 9 20 J. Layman 12 3/5 2/4 1/2 0 1 1 0 1 1 0 1 9 9 J. Culver 15 1/6 1/5 1/2 0 3 3 2 0 0 1 0 4 2 E. Davis 10 0/0 0/0 2/2 7 3 10 1 1 2 0 2 2 17 J. McLaughlin 22 3/7 2/5 1/2 0 2 2 2 0 2 1 0 9 9 D. Russell 20 5/12 3/5 2/2 0 1 1 1 2 1 4 0 15 7 J. Nowell 17 1/10 0/6 1/2 0 3 3 0 1 0 0 0 3 -4 Total 30/87 13/49 24/33 11 33 44 16 20 13 14 12 97 Nets / 127 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval K. Durant 27 11/15 4/6 5/6 0 4 4 4 1 0 4 0 31 30 J. Green 19 1/2 0/1 5/5 1 3 4 4 3 0 1 0 7 13 N. Claxton 21 3/4 0/0 0/1 1 7 8 2 4 1 0 1 6 16 J. Harris 29 8/12 5/8 2/2 1 2 3 3 0 2 3 0 23 24 C. Chiozza 14 2/6 0/1 0/0 0 2 2 5 0 0 0 1 4 8 B. Griffin 24 0/6 0/4 4/4 0 4 4 2 2 1 2 0 4 3 A. Johnson 9 1/1 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 2 R. Perry 3 0/2 0/0 0/0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 -1 B. Brown 23 4/15 0/2 1/1 4 8 12 3 3 3 3 1 9 14 D. Jordan 21 5/5 0/0 3/5 1 6 7 2 2 0 1 1 13 20 T. Luwawu-Cabarrot 24 4/11 1/5 0/0 1 5 6 1 2 0 2 0 9 7 L. Shamet 26 7/12 5/9 0/0 0 5 5 5 4 1 1 0 19 24 Total 46/91 15/36 20/24 11 46 57 31 22 8 18 4 127

Toronto – Atlanta : 103-108

Pascal Siakam a tout tenté en première mi-temps, avec 21 points, mais la mauvaise défense des Raptors a tout plombé. Les Hawks avaient pris douze points d’avance à la pause. Les Canadiens continuent d’être derrière en deuxième période, puis avec Malachi Flynn à 3-pts, ils se rapprochent en fin de match.

Bogdan Bogdanovic et Brandon Goodwin répondent eux aussi derrière l’arc et Atlanta repousse Toronto. Néanmoins, après un dunk de Clint Capela à 2 min 38 de la fin, les Hawks vont devenir aphones.

De quoi faire espérer les Raptors et un Malachi Flynn dangereux à 3-points. Sauf que ce dernier était le seul à être adroit de loin et ça a pesé dans l’incapacité des joueurs de Nick Nurse à faire l’ultime effort.

Raptors / 103 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval P. Siakam 40 13/19 1/5 3/4 0 6 6 7 4 0 5 2 30 33 C. Boucher 24 1/3 0/2 2/2 0 3 3 3 3 0 1 0 4 7 O. Anunoby 36 7/12 1/5 0/0 1 5 6 0 5 1 3 0 15 14 M. Flynn 35 8/18 6/13 0/0 1 4 5 3 1 2 0 0 22 22 G. Trent Jr. 35 3/15 0/7 1/2 0 4 4 2 1 2 1 0 7 1 F. Gillespie 12 2/3 0/0 0/0 0 1 1 0 3 0 0 1 4 5 Y. Watanabe 15 0/2 0/1 0/0 0 4 4 1 1 0 0 0 0 3 K. Birch 25 5/6 1/2 2/3 3 4 7 0 0 2 2 1 13 19 R. Hood 18 3/10 1/4 1/2 1 5 6 0 1 0 1 0 8 5 Total 42/88 10/39 9/13 6 36 42 16 19 7 13 4 103 Hawks / 108 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval S. Hill 30 2/7 1/5 2/2 0 1 1 1 3 1 1 0 7 4 C. Capela 35 7/11 0/0 5/8 5 16 21 1 0 0 1 1 19 34 B. Goodwin 37 6/12 3/4 3/6 0 5 5 3 1 2 4 0 18 15 B. Bogdanovic 40 9/18 5/8 0/0 1 5 6 4 1 1 3 0 23 22 K. Huerter 32 7/14 3/6 0/0 0 0 0 4 4 1 0 0 17 15 N. Knight 18 2/7 0/2 2/3 2 3 5 1 1 0 1 1 6 6 O. Okongwu 13 3/4 0/0 1/1 0 0 0 1 4 1 0 0 7 8 L. Williams 25 3/8 1/4 2/2 0 1 1 5 2 0 3 0 9 7 S. Mays 10 1/3 0/1 0/0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 2 Total 40/84 13/30 15/22 8 31 39 21 16 7 13 2 108

Utah – Oklahoma City : 106-96

En début de rencontre, le Thunder a bousculé le Jazz. Et surtout Luguentz Dort, bouillant avec 18 points en premier quart-temps : il finira avec 42 unités, son nouveau record en carrière. Puis, au fil des minutes, Utah a repris les commandes avec notamment un Rudy Gobert omniprésent sous le cercle (14 rebonds et 7 contres).

Les coéquipiers du Français, Donovan Mitchell à 3-pts surtout, passent un 12-0 avant la pause. Le Thunder a un genou à terre, et le second va vite suivre puisque en troisième quart-temps, le Jazz et Bojan Bogdanovic (23 points) continuent d’accélérer. Avec son deuxième et troisième quart-temps (remportés au total 66-38), Utah s’offre un dernier acte sans pression et une nouvelle victoire.