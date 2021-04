Le banc des Suns assomme le Heat !

Duel d’outsiders pour le titre entre des Suns, surprenants deuxièmes à l’Ouest, et un Heat, ancien finaliste. C’est Miami qui prend le meilleur départ avec Bam Adebayo qui bâche Devin Booker, puis Jimmy Butler qui plante un 3-points sur du catch-and-shoot (15-11). C’est un basket alerte, avec des défenses très hautes, et le Heat intercepte un nouveau ballon. Butler sert Adebayo pour le dunk, et Miami signe un 9-0 pour s’échapper (22-11).

A Phoenix, c’est Deandre Ayton qui tient le baraque, mais les extérieurs ne sont pas encore dans le match, et Trevor Ariza, très en jambes, les punit par deux fois à 3-points (34-21). Heureusement, l’entrée des remplaçants casse le rythme du Heat, et Dario Saric et Jevon Carter limitent les dégâts après douze minutes (34-26).

Deandre Ayton en impose

Ce n’est clairement plus le même match. La défense de Miami est moins haute, et Cameron Johnson en profite. L’ailier est en forme depuis son retour du Covid, il shoote en première intention, et plante 8 points en deux minutes pour ramener les Suns à -3 (40-37). Le Heat commence à s’enfermer dans du jeu en isolation, et dans le sillage d’un super Chris Paul, Phoenix signe un 8-0 pour prendre les commandes du match (45-42).

Le match devient de plus en plus haché, les titulaires sont de retour, et les défenses prennent le dessus. Le chemin du panier est compliqué à trouver, et Ayton fait apprécier son travail d’appuis poste bas, tandis que Booker trouve la faille à mi-distance. A la pause, les Suns sont devant (56-50).

Au retour des vestiaires, Chris Paul prend le match en main. Il sert Ayton dans un trou de souris pour le dunk, puis s’offre un coast-to-coast pour finir sur un lay-up (60-55). Phoenix cherche le K.O., sauf que le duo Butler-Adebayo a du répondant. C’est toujours du très bon basket, physique, comme sur ce and-1 que va trouver Devin Booker ligne de fond (63-57). Grâce à l’adresse de Duncan Robinson, Phoenix reste en embuscade, et comme en première mi-temps, c’est l’entrée des remplaçants qui fait la différence.

Torrey Craig, le détonateur

Saric et Cameron Payne signent un 6-0 en deux minutes, et Phoenix respire mieux (76-67). Derrière, Torrey Craig sanctionne à 3-points, puis s’envole de très loin pour un lay-up au milieu de quatre joueurs. Le banc de Phoenix fait le break, et sur un dunk au début du 4e quart-temps, Craig donne carrément 13 points d’avance (85-72). Les Suns sont sur un 15-5 à cheval sur les deux quart-temps, et Craig enfonce le clou avec un nouveau 3-points. L’ancien ailier des Nuggets et des Bucks est en feu ! Quant à Jimmy Butler, il est au sol, une cheville en moins, après être retombé sur pied de Carter.

En son absence, Adebayo et Tyler Herro tentent bien de secouer leurs coéquipiers, mais Cameron Payne à neuf mètres, puis Booker portent l’écart à +17 (95-78). Derrière Craig, encore lui, profite d’un caviar d’Ayton pour marquer dans le dos de la défense. L’écart flirte avec les 20 points (99-80) et Erik Spoelstra préfère déjà arrêter les frais. A cinq minutes de la fin, il ouvre son banc en grand, et les Suns gèrent tranquillement la fin de match pour s’imposer 106-86. C’est leur 10e victoire en 11 matches !