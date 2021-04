Dans la douleur, les Lakers s’imposent chez les Hornets

Quatre victoires pour trois défaites. Tel est le bilan final de ce long « road trip » qui se terminait pour les Lakers, cette nuit sur le parquet des Hornets. Un bilan de prime abord médiocre mais dont Frank Vogel, selon qui ses joueurs sont « exténués », semble tout à fait se satisfaire aujourd’hui.

Toujours privé de LeBron James, Anthony Davis ou encore Markieff Morris, le coach a pu compter sur les leaders offensifs attendus, à savoir Kyle Kuzma et Dennis Schroder. Les deux hommes ont pris la majorité des tickets shoots, avec plus ou moins de réussite.

Le poster de la soirée pour Caleb Martin

Mais c’est dans leur sillage que Los Angeles a gardé une avance minime au score après un (22-25), deux (50-52), puis trois quart-temps (66-76). Ni Andre Drummond, occupé à aspirer les rebonds malgré son faible temps de jeu, ni Montrezl Harrell (ni encore moins Marc Gasol qui n’a pas quitté le banc…) n’ont été beaucoup servis en attaque.

Ce constat s’est vérifié dans le peu de points inscrits par les Lakers dans la raquette adverse (32), un total bien inférieur à celui des Hornets (50).

Ces derniers étaient encore plus dévastés, en termes d’effectif, avant d’entamer cette rencontre : Terry Rozier et P.J. Washington ont en effet rejoint LaMelo Ball, Gordon Hayward et Malik Monk sur le banc.

L’occasion rêvée pour d’autres joueurs qui veulent se révéler. Exemple avec Jalen McDaniels, très en forme depuis une semaine, qui a brillé par sa mobilité et ses qualités de finisseur. Et que dire de Caleb Martin qui, au-delà de son poster à deux mains sur Ben McLemore, a signé un match hyper complet, avec premier double-double en carrière.

Los Angeles résiste au réveil de Devonte’ Graham

Alors que Brad Wanamaker affichait ses grosses difficultés à finir près du cercle, c’est encore Caleb Martin, monté sur ressort ce soir, qui allait dunker avec autorité en transition à cinq minutes de la fin (80-86).

Son geste allait participer au 11-3 infligé par Charlotte pour recoller dans le « money time ». La grosse fin match des locaux a surtout porté la marque de Devonte’ Graham, maladroit comme tout pendant trois quart-temps, avant de retrouver des couleurs au meilleur moment.

Le meneur des Hornets s’est ainsi retrouvé embarqué dans un duel à 3-points avec son vis-à-vis direct, Dennis Schroder. Mais ce dernier a décalé l’arbitre final de cette rencontre, Alex Caruso, auteur du plus gros tir de la rencontre, également à 3-points, à 40 secondes de la fin (91-95). Charlotte a bien essayé de revenir encore, mais Kyle Kuzma n’a pas tremblé sur la ligne des lancers.

Succès des Lakers (34 victoires – 21 défaiyes) qui retournent au Staples Center pour la réception des Celtics jeudi. Les Hornets (27 victoires – 26 défaites) reçoivent les Cavs la nuit prochaine.