Blazers – Celtics : Jayson Tatum plus clutch que Damian Lillard

Dans une mauvaise passe, les Blazers rentrent convenablement dans leur match avec Damian Lillard qui ouvre la voie à 3-points, bientôt imité par Norman Powell. Mais en face, Jayson Tatum et Robert Williams III veillent au grain. Le second conclut un gros alley-oop tandis que le premier règle la mire à mi-distance. Portland prend même +7 après un 3-points de CJ McCollum, puis un panier plus la faute de Jusuf Nurkic.

Kemba Walker marque à 3-points et sert Tristan Thompson dans la peinture pour revenir au score. À 12 points dans la période, Walker est le meilleur scoreur mais il ne peut pas empêcher la dernière saillie des Blazers, avec Carmelo Anthony qui enchaîne 5 points rapides dans la dernière minute. Portland reste aux commandes après le premier quart (38-30).

Melo garde la main chaude avec un nouveau 3-points et un petit tir à reculons en ligne de fond face à Pritchard, de retour dans l’Oregon. Mais le vent commence à tourner. À l’image de ce ballon qui échappe de peu à Nassir Little qui se jette au sol, les Celtics commencent à reprendre le dessus. Jaylen Brown va chercher son propre rebond offensif et Smart puis Tatum rentrent à 3-points dans le même coin.

Boston est repassé devant après un layup de Walker. Au milieu de quatre Blazers ! Smart rajoute un autre 3-points mais les Blazers réagissent. Powell (15 points à 6/8) est toujours aussi métronomique et Nurkic nous sort un énorme dunk parfaitement servi par Lillard. Portland garde la tête à la pause (60-57).

Melo-Tatum, le duel de générations

Les Blazers repartent du bon pied au retour des vestiaires. Nurkic et Lillard combinent bien pour remettre un peu d’écart. Mais Tatum ne l’entend pas de cette oreille et ramène rapidement les C’s. Lillard trouve McCollum tout seul derrière l’arc. Portland et Boston restent dans un mouchoir de poche alors que Tatum continue son festival.

Avec 17 points rien qu’en 3e quart, Tatum maintient Boston à niveau. Carmelo Anthony réplique pour les Blazers mais les Celtics ont pris l’avantage avant le dernier quart (92-87). Walker va piquer un ballon qu’il conclut au layup. Brown (20) et Tatum (24) ont déjà atteint la vingtaine avec un dernier quart qui s’annonce brûlant…

Le duel de générations se poursuit entre les deux solistes que sont Melo et Tatum. Anthony permet pour le coup à Portland de recoller après avoir compté 6 points de débours. Brown parvient lui à se faufiler jusqu’au cercle et quand Grant Williams marque à 3-points, Boston a refait un break à +8. On est dans les cinq dernières minutes et Lillard répond à l’appel avec un 3-points ultra compliqué plein axe.

Dame égalise d’un nouveau 3-points en « catch-and-shoot » à l’angle mais Williams s’avère très précieux près du cercle pour Boston. McCollum redonne l’avantage à Portland d’un 3-points dans le coin… mais ça ne dure pas avec Tatum qui rentre le tir qui tue à 3-points, sur la tête de McCollum, à 12 secondes de la fin. Malgré un ultime exploit de Powell, les Blazers doivent s’incliner, pour la 5e fois en 7 matchs (116-115).

Pour Boston, c’est une 4e victoire de suite, la 6e en 7 matches pour grimper à la 5e place de l’Est !