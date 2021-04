Cameron Johnson, le coup de soleil du mois d’avril

Avec 12 victoires sur leurs 14 derniers matchs, les Suns sont au zénith en ce moment. Dans le sillage des titulaires, d’un Devin Booker tout aussi leader que scoreur et d’un DeAndre Ayton rayonnant, c’est Cameron Johnson (2m03, 25 ans) qui commence également à briller.

Dans sa deuxième année, l’ailier passé par North Carolina (et Pittsburgh) frôle la dizaine de points par match, à un très bon 45% de réussite aux tirs dont 39% à 3-points. Sur le mois d’avril, il en est même à plus de 11 points, plus 4 rebonds et 2 passes à un encore meilleur 55% de réussite aux tirs dont 53% à 3-points.

Un des joueurs de base

En tout cas, il a bien participé au feu d’artifice offensif face à Houston, particulièrement en première mi-temps avec 18 tirs à 3-points réussis, égalant un record de franchise.

« C’est toujours plus simple quand les tirs rentrent comme ça. Ça rend le jeu plus fluide et plus plaisant pour toute l’équipe », expliquait Cameron Johnson après la victoire face à Houston. « Ce serait dommage de se contenter de gagner des matchs sans prêter attention au contenu. On veut gagner dans notre style, faire ce qu’on sait faire, et le faire de manière efficace. À chaque possession de chaque match. Il nous arrive de nous en écarter mais on veut continuer à suivre ces habitudes et les mettre en application jour après jour. »

Privé de jeu du 4 au 20 mars, après avoir contracté le Covid-19, Cameron Johnson était évidemment soulagé de retrouver les parquets. Asthmatique, il sait qu’il courait de grands risques.

« Entendre que les gens me soutenaient pendant cette période était sympa. Si certains se demandaient pourquoi je n’étais pas là et s’inquiétaient de ce qui se passait, c’est sympa de savoir que les fans sont vraiment attentifs, même quand je ne suis pas sur le terrain avec l’équipe. Mais ça va, ça s’est bien passé pour moi globalement. »

Parti sur les chapeaux de roue en début de saison, égalant son record à 21 points dès sa troisième sortie, Cameron Johnson avait hâte de retrouver l’action. Et c’était réciproque du côté de son staff, et de ses coéquipiers, comme Mikal Bridges, son grand copain qui ne pouvait que mimer leur célébration rituelle d’avant-match…

« C’était bien de retrouver Cam », a commenté Monty Williams dans l’Arizona Central. « Il est un de nos joueurs de base, qui incarne la culture de notre équipe. Le voir rentrer quelques tirs et être dans les bonnes positions, c’était bon à voir. Sa capacité à rester en face du porteur de balle et à défendre sur plusieurs postes sont très importantes. Il a pour sûr bien progressé dans notre système depuis deux ans. »

Une saison rookie pas comme les autres

Entré dans l’histoire du club en devenant le joueur ayant eu besoin du moins de matchs pour arriver à 100 tirs à 3-points réussis, Cameron Johnson préfère expliquer que c’est simplement le signe d’une nouvelle ère.

Il crédite également sa progression rapide cette année, mais déjà dans la « bulle », à la longue pause qui a coupé la saison en deux l’an passé.

« Avoir eu une coupure de trois mois en plein milieu de ma saison rookie, entre les soixante premiers matchs et les dix derniers, c’était beaucoup », analyse-t-il dans le podcast de son coéquipier, Langston Galloway. « C’était un avantage car tous les rookies vous le diront, les choses arrivent vite ! Au début, c’est sympa, c’est basket, basket, basket ! Mais les matchs et les voyages continuent à s’enchaîner et la fatigue commence à arriver. C’est là qu’il faut savoir trouver son équilibre, trouver son propre système pour gérer tout ça. De pouvoir prendre du recul et du repos de tout ça, d’y réfléchir à tête reposée et de trouver des solutions pour mieux y arriver, ça m’a énormément aidé. J’ai beaucoup appris et ça commence à se voir depuis la « bulle » et maintenant cette saison. Mais c’était une très longue année de corvées de rookie. J’ai eu deux anniversaires à me coltiner pour un même joueur sur la même saison quand même ! »

À la deuxième place à l’Ouest, avec le deuxième meilleur bilan de la Ligue, les Suns et Cam Johnson vivent une saison tout feu tout flamme. À l’instar de leur jeune ailier prometteur, l’état d’esprit est irréprochable.

« On est un groupe très uni depuis le début. On a été très soudé depuis le premier jour et il y a eu beaucoup de situations difficiles à surmonter cette année. Et on l’a fait tous ensemble. »