Les Nuggets intéressés par Austin Rivers ?

Le mariage entre Austin Rivers et les Bucks, évoqué il y a deux semaines, n’a pas eu lieu. Aujourd’hui, c’est un nouveau point de chute qui émerge pour l’ancien arrière des Knicks : Denver.

Le Denver Post rapporte en effet un intérêt des Nuggets pour le fils de Doc, ainsi que pour Troy Daniels, brièvement passé par Denver la saison passée, ou Gerald Green.

On comprend clairement l’idée des hommes du Colorado, qui serait de s’offrir une rotation supplémentaire sur les lignes arrières, après avoir envoyé Gary Harris et RJ Hampton vers Orlando pour récupérer Aaron Gordon.

Avec Jamal Murray et la triplette Monte Morris, Facundo Campazzo et PJ Dozier sur les postes 1 et 2, Mike Malone a tout de même encore de quoi faire. Mais la blessure du premier, dont la gravité n’est pas encore évaluée, est susceptible de faire bouger les lignes.

C’est ici que l’arrivée d’un pigiste médical comme Austin Rivers, habitué à apporter son énergie depuis le banc des Rockets ces deux dernières saisons, pourrait faire sens. Expérimenté en playoffs (45 matches), le joueur de 28 ans pourrait s’offrir un beau challenge sportif avant de devoir négocier un nouveau contrat pour la saison prochaine.